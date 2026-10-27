Ведучий "Миколиної погоди" знявся для відомого бренду: як зараз виглядає легенда (фото)

76-річний легендарний ведучий програми "Миколина погода" Микола Луценко знявся у рекламному ролику відомого бренду дизайнера Руслана Багінського. Знаменитість з’явився на публіці у стильному головному уборі.

Фотографії зі зйомки оприлюднив бренд на своїй сторінці в Instagram. Користувачі мережі залишились під неймовірним враженням від повернення легенди.

Українці зазначили, що така неочікувана поява Миколи Миколайовича занурила їх у ностальгію. Вони залишили безліч приємних компліментів під дописом.

Як зараз виглядає Микола Луценко

На опублікованих кадрах можна побачити, як легендарний телеведучий приміряв різні моделі кашкетів та шарфів від бренду дизайнера Руслана Багінського. До того ж під час зйомки Луценко промовив свій відомий девіз.

"Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди! Слова, що давно вийшли за межі метеорологічного випуску для всіх нас. Дякуємо, Миколо, за особливе RB-включення і за настрій. Прогноз на сьогодні: I love RB!" – йдеться у заяві бренду.

Видео дня

Микола Луценко у новій фотосесії Фото: Instagram Микола Луценко у новій фотосесії Фото: Instagram Микола Луценко у новій фотосесії Фото: Instagram Микола Луценко у новій фотосесії Фото: Instagram Микола Луценко у новій фотосесії Фото: Instagram Микола Луценко у новій фотосесії Фото: Instagram

У коментарях під дописом Миколу Миколайовича назвали "легендою" та відмітили, що він "розбив сердечко" раптовим поверненням у кадр.

"Просто захват";

"Це так по-доброму";

"Боже, друзі! Моє дитинство!";

"Ох, розбив серденько пан Микола! Така приємна ностальгія!";

"Ну наш, пан Микола! Як сказав – так і буде";

"Микола Миколайович! Наша легенда";

"Як це круто";

"Ми живемо в дивовижний час, панове! Колаба RB та Миколиної погоди! Це фантастика! Браво авторам ідеї".

Програма "Миколина погода" Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Микола Луценко розповів, як змінилася його пенсія з початком повномасштабної війни. За його словами, виплати скоротилися майже вдвічі через інфляцію.

Також телеведучий зізнався, що в молодості був заарештований радянськими спецслужбами. Інцидент трапився у 1980 році, під час його навчання в інституті.

Крім того, Луценко розкрив, як ведучий з РФ Кисельов отримував гонорари в Україні.