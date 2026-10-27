Как выглядит самый сексуальный мужчина мира по версии People (фото)

Американский журнал People назвал самого сексуального мужчину мира 2026 года. Им стал 55-летний голливудский актёр Ноа Уайли, известный по ролям в фильмах "Скорая помощь" и "Несколько хороших парней".

Об этом стало известно на сайте издания. Отмечается, что Ноа Уайли узнал о "титуле" от своей жены Сары.

Сначала актер подумал, что возлюбленная его разыгрывает, ведь он даже представить себе не мог, что ему присвоят такое звание.

Ноа Уайли — самый сексуальный мужчина 2026

Жена Уэйли убедила его, что он соответствует всем критериям "самого сексуального мужчины в мире".

"Надеюсь, это звание всё изменит. Думаю, отныне в моей жизни будут только вино и розы, молоко и мёд… Нет, на самом деле не надеюсь, но друзья и родные, несомненно, будут меня за это изрядно подкалывать", — с юмором прокомментировал Ноа свой "титул".

По словам актёра, его сын, услышав эту новость, лаконично заметил: "О, теперь моя жизнь станет намного сложнее. Но это круто, папа. Хотя вместе с этим ты наживёшь себе немало хейтеров".

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Между тем старшая дочь Уэйли совершенно не ожидала, что её отец получит такое звание. Актёр уверен, что "в ближайшие 50 лет" она будет дразнить его из-за этого.

"Не может быть, не может быть!" — повторяла девушка.

Ноа Уайли — самый сексуальный мужчина 2026 года Фото: People

Что известно о Ноа Уайли

Интересно, что актер не впервые появляется на страницах журнала People. В 90-х годах Уайли снялся в сериале "Скорая помощь" (ER), после чего он вместе с Джорджем Клуни, Эриком Ла Саллом и Энтони Эдвардсом украсил обложку выпуска "Самые сексуальные мужчины из ER".

Дебют в кино для Ноа состоялся в 1985 году, когда он снялся в фильме "Страсть в пыли". Огромную популярность актер завоевал в 1992 году после выхода фильма "Несколько хороших парней".

Кроме того, Вайли стал известен после роли доктора Джона Картера в сериале "Скорая помощь". Эта роль принесла актёру пять номинаций на премию "Эмми" и три — на "Золотой глобус".

Ноа Уайли Фото: Instagram Ноа Уайли Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В 2025 году британский актёр Джонатан Бейли был признан "самым сексуальным мужчиной года" по версии журнала People.

Также американская актриса Деми Мур была признана самой красивой женщиной мира. Этим титулом бывшую жену Брюса Уиллиса удостоил журнал People.

Кроме того, журнал People представил обложку юбилейного номера.