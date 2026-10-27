Який вигляд має найсексуальніший чоловік світу за версією People (фото)

Американський журнал People обрав найсексуальнішого чоловіка у світі 2026 року. Ним став 55-річний голлівудський актор Ноа Вайлі, відомий ролями у кінострічках "Швидка допомога" та "Декілька хороших хлопців".

Про це стало відомо на сайті видання. Зазначається, що Ноа Вайлі дізнався про "титул" від своєї дружини Сари.

Спочатку актор подумав, що кохана розігрує його, адже він навіть не міг уявити, що йому дадуть таке звання.

Ноа Вайлі — найсексуальніший чоловік 2026

Дружина Вайлі переконала його, що він відповідає всім критеріям "найсексуальнішого чоловіка у світі".

"Сподіваюся, звання все змінить. Думаю, відтепер у моєму житті будуть лише вино й троянди, молоко й мед… Ні, насправді не сподіваюся, але друзі та рідні, безперечно, будуть мене за це добряче підколювати", — з гумором прокоментував Ноа свій "титул".

За словами актора, його син, почувши цю новину, лаконічно сказав: "О, тепер моє життя стане набагато складнішим. Але це круто, тату. Хоча разом із цим ти наживеш собі чимало хейтерів".

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Тим часом старша донька Вайлі зовсім не очікувала, що її батько отримає таке звання. Актор впевнений, що "найближчі 50 років" вона дражнитиме його через це.

"Не може бути, не може бути!" – повторювала дівчина.

Ноа Вайлі — найсексуальніший чоловік 2026 року Фото: People

Що відомо про Ноа Вайлі

Цікаво, що актор не вперше з’являється на сторінках журналу People. У 90-х роках Вайлі знявся у серіалі "Швидка допомога" (ER), після якого він разом із Джорджем Клуні, Еріком Ла Саллем та Ентоні Едвардсом прикрасив обкладинку випуску "Найсексуальніші чоловіки з ER".

Дебют у кіно для Ноа відбувся у 1985 році, коли він зіграв у фільмі "Пристрасть у пилу". Шалену популярність актор здобув у 1992-му після кінострічки "Декілька хороших хлопців".

Крім цього, слава прийшла до Вайлі після ролі лікаря Джона Картера у серіалі "Швидка допомога". Ця картина принесла актору п'ять номінацій на "Еммі" та три на "Золотий глобус".

Ноа Вайлі Фото: Instagram Ноа Вайлі Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У 2025 році британський актор Джонатан Бейлі став "найсексуальнішим чоловіком року" за версією журналу People.

Також американська акторка Демі Мур була визнана найкрасивішою жінкою світу. Таким титулом колишню дружину Брюса Вілліса нагородив журнал People.

Крім того, People представив обкладинку ювілейного номера.