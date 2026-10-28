У Константина Меладзе есть тайная элитная вилла в Крыму: как она выглядит (фото)

Продюсер и композитор Константин Меладзе владеет тайным роскошным домом в Гурзуфе. Более десяти лет он скрывал трехэтажный коттедж стоимостью около 745 000 долларов.

Дом находится в закрытом поселке "Вилла Роз" в Гурзуфе (Крым). Меладзе приобрел его в 2015 году, и это последний объект недвижимости, который у него остался после отъезда из РФ. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным инсайдера, стоимость поместья составляет 60 миллионов рублей (около 745 000 долларов).

Как выглядит дом Меладзе в Крыму

На территории поселка 45 домов, находящихся под круглосуточной охраной с трёх наблюдательных постов. Внутри коттеджа — бассейн длиной более 7 метров, пять спален, пять санузлов, сауна с хамамом и комната отдыха.

На крыше дома есть место для отдыха, небольшого сада или спортивной площадки, а из окон дома открывается вид на море.

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Отмечается, что подобные поместья в Крыму сдаются посуточно за 60 тысяч рублей (около 745 долларов). Впрочем, пока Меладзе не планирует продавать или сдавать в аренду свой коттедж.

Усадьба Меладзе в Крыму Фото: руские СМИ Усадьба Меладзе в Крыму Фото: руские СМИ Усадьба Меладзе в Крыму Фото: руские СМИ

Позиция Меладзе в войне

После начала полномасштабного вторжения Константин Меладзе занял позицию молчания и полностью воздерживается от каких-либо публичных высказываний или осуждения российской агрессии.

Как известно, в настоящее время композитор, по всей видимости, проживает в Европе, вероятно, в Италии. Меладзе лишился статуса индивидуального предпринимателя и утратил вид на жительство в России.

Отмечается, что Константин до сих пор является гражданином Украины, а его ИП было ликвидировано ещё 9 августа 2023 года.

Интересно, что Меладзе пытался продать недвижимость в России. В частности, речь шла о большом поместье на Рублевском шоссе, расположенном в поселке "Миллениум-парк".

Ранее он пытался продать дом ещё в феврале 2023 года за 300 миллионов рублей (около 3 миллионов долларов). Позже поместье вновь выставили на продажу, повысив цену на 50 миллионов рублей.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кума Меладзе, Евгения Власова, рассказала, что в первый день войны в Украине продюсер находился на территории нашей страны.

Также сообщалось, что композитор якобы тайно получил гражданство Грузии, из-за чего, скорее всего, лишился украинского паспорта.

Кстати, Меладзе поздравил младшую дочь, которая поддержала Украину в войне против России. О своей позиции девушка написала на своей странице в Instagram.