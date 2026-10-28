Костянтин Меладзе має таємну елітну віллу у Криму: як вона виглядає (фото)

Продюсер і композитор Костянтин Меладзе має таємний розкішний будинок у Гурзуфі. Понад десять років він приховував триповерховий котедж за близько 745 000 доларів.

Будинок знаходиться у закритому селищі "Вілла Роз" у Гурзуфі (Крим). Меладзе придбав його у 2015 році, і це остання нерухомість, яка в нього залишилася після від'їзду з РФ. Про це повідомлять російські медіа.

За даними інсайдера, маєток коштує 60 мільйонів рублів (близько 745 000 доларів).

Як виглядає будинок Меладзе у Криму

На території селища 45 будинків під цілодобовою охороною із трьох спостережних постів. Усередині котеджу – басейн довжиною понад 7 метрів, п'ять спалень, п'ять санвузлів, сауна з хамамом та кімната відпочинку.

На даху житла є місце для відпочинку, невеликого саду або спортивного майданчика, а з вікон будинку відкривається вид на море.

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Зазначається, що подібні маєтки у Криму здають подобово за 60 тисяч рублів (близько 745 доларів). Втім, наразі Меладзе продавати чи здавати в оренду свій котедж не планує.

Маєток Меладзе у Криму Фото: російські ЗМІ Маєток Меладзе у Криму Фото: російські ЗМІ Маєток Меладзе у Криму Фото: російські ЗМІ

Позиція Меладзе у війні

Після початку повномасштабного вторгнення Костянтин Меладзе обрав мовчазну позицію та повністю утримується від будь-яких публічних висловлювань чи засудження російської агресії.

Як відомо, зараз композитор нібито проживає у Європі, ймовірно, в Італії. Меладзе позбувся статусу індивідуального підприємця і втратив посвідку на проживання в Росії.

Зазначається, що Костянтин досі є громадянином України, а його ІП було ліквідовано ще 9 серпня 2023 року.

Цікаво, що Меладзе намагався продати нерухомість у Росії. Зокрема, йшлося про великий маєток на Рубльовському шосе, який розташований у селищі "Міленіум парк".

Раніше він намагався продати будинок ще в лютому 2023 року за 300 мільйонів рублів (близько 3 мільйонів доларів). Пізніше маєток знову виставили на продаж, підвищивши ціну на 50 мільйонів рублів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Кума Меладзе, Євгенія Власова розповіла, що у перший день війни в Україні продюсер перебував на території нашої держави.

Також повідомлялось, що композитор нібито таємно отримав громадянство Грузії, через що, найімовірніше, втратив український паспорт.

До речі, Меладзе привітав молодшу доньку, яка підтримала Україну у війні проти Росії. Про свою позицію дівчина написала на своїй сторінці в інстаграм.