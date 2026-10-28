Костянтин Меладзе має таємну елітну віллу у Криму: як вона виглядає (фото)
Продюсер і композитор Костянтин Меладзе має таємний розкішний будинок у Гурзуфі. Понад десять років він приховував триповерховий котедж за близько 745 000 доларів.
Будинок знаходиться у закритому селищі "Вілла Роз" у Гурзуфі (Крим). Меладзе придбав його у 2015 році, і це остання нерухомість, яка в нього залишилася після від'їзду з РФ. Про це повідомлять російські медіа.
За даними інсайдера, маєток коштує 60 мільйонів рублів (близько 745 000 доларів).
Як виглядає будинок Меладзе у Криму
На території селища 45 будинків під цілодобовою охороною із трьох спостережних постів. Усередині котеджу – басейн довжиною понад 7 метрів, п'ять спалень, п'ять санвузлів, сауна з хамамом та кімната відпочинку.
На даху житла є місце для відпочинку, невеликого саду або спортивного майданчика, а з вікон будинку відкривається вид на море.
Зазначається, що подібні маєтки у Криму здають подобово за 60 тисяч рублів (близько 745 доларів). Втім, наразі Меладзе продавати чи здавати в оренду свій котедж не планує.
Позиція Меладзе у війні
Після початку повномасштабного вторгнення Костянтин Меладзе обрав мовчазну позицію та повністю утримується від будь-яких публічних висловлювань чи засудження російської агресії.
Як відомо, зараз композитор нібито проживає у Європі, ймовірно, в Італії. Меладзе позбувся статусу індивідуального підприємця і втратив посвідку на проживання в Росії.
Зазначається, що Костянтин досі є громадянином України, а його ІП було ліквідовано ще 9 серпня 2023 року.
Цікаво, що Меладзе намагався продати нерухомість у Росії. Зокрема, йшлося про великий маєток на Рубльовському шосе, який розташований у селищі "Міленіум парк".
Раніше він намагався продати будинок ще в лютому 2023 року за 300 мільйонів рублів (близько 3 мільйонів доларів). Пізніше маєток знову виставили на продаж, підвищивши ціну на 50 мільйонів рублів.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Кума Меладзе, Євгенія Власова розповіла, що у перший день війни в Україні продюсер перебував на території нашої держави.
- Також повідомлялось, що композитор нібито таємно отримав громадянство Грузії, через що, найімовірніше, втратив український паспорт.
До речі, Меладзе привітав молодшу доньку, яка підтримала Україну у війні проти Росії. Про свою позицію дівчина написала на своїй сторінці в інстаграм.