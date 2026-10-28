Звезда культовых советских фильмов: как выглядит могила актера Леонова (фото)

В сети показали могилу известного советского актёра Евгения Леонова, снявшегося в фильмах, ставших культовыми для целого поколения: "Джентльмены удачи", "Полосатый рейс", "Афоня" и "Мимино".

Звезда экрана похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 10). Судя по кадрам, опубликованным на странице в Instagram (@kulakovvvitaliy), поклонники до сих пор приносят на его могилу цветы. Также там стоят фотографии с изображением актера в рамках.

Памятник Евгению Леонову довольно скромный по современным меркам – это обтесанный кусок серого гранита с выгравированным православным крестом, годами жизни и факсимильным автографом самого актера – "Е. Леонов".

Могила Евгения Леонова в Москве Фото: Instagram

В видео слышен голос самого Евгения, который размышляет о важнейших человеческих добродетелях: "Я, наверное, больше всего люблю людей за доброту, самоотверженность, желание помочь ближнему. И мне кажется, что нет таких людей, которым не хотелось бы сделать добро другому. Ну, бывает так: человек озлобляется… Бывает так. Это временно. Не сделав добра, не проживешь свою жизнь. Будешь чувствовать себя некомфортно в этом мире".

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Памятник Евгению Леонову довольно скромный по современным меркам Фото: Instagram

Евгений Леонов скончался 29 января 1994 года на 68-м году жизни. У актёра отрвался тромб, когда он собирался на спектакль "Поминальная молитва". Рядом с ним также похоронена его жена Ванда Леонова, которая ушла из жизни в 2021 году.

"Такой скромный памятник для такого великого актёра! Но память зрителей и благодарность за мастерство и тепло, которое излучает его творчество, – думаю, гораздо ценнее!" – пишут в комментариях.

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