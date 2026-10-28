Зірка культових радянських фільмів: який вигляд має могила актора Леонова (фото)

У мережі показали могилу відомого радянського актора Євгена Леонова, який знявся у фільмах, що стали культовими для цілого покоління: "Джентльмени удачі", "Смугастий рейс", "Афоня" та "Міміно".

Зірка екрану похований у Москві на Новодівичому цвинтарі (ділянка № 10). Судячи з кадрів, опублікованих на сторінці в Instagram (@kulakovvvitaliy), прихильники досі приносять на його могилу квіти. Також там стоять фотокартки із зображенням актора у рамочках.

Пам’ятник Євгена Леонова доволі скромний за сучасними мірками – це обтесаний шматок сірого граніту з вигравіруваним православним хрестом, роками життя та факсимільним автографом самого актора – "Е. Леонов".

Поховання Євгена Леонова у Москві Фото: Instagram

У відео лунає голос самого Євгена, який розмірковує про найважливіші людські чесноти: "Я, напевно, людей найбільше люблю за доброту, самовідданість, бажання допомогти іншому. І мені здається, що немає таких людей, яким не хотілося б зробити добре іншому. Ну, буває так: озлобиться людина… Буває так. Це тимчасово. Не зробивши добре, не проживеш своє життя. Відчуватимеш себе незатишно в цьому світі".

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Пам"ятник Євгена Леонова доволі скромний за сучасними мірками Фото: Instagram

Євген Леонов помер 29 січня 1994 року на 68-му році життя. В актора відірвався тромб, коли він збирався на виставу "Поминальна молитва". Поруч із ним також похована його дружина Ванда Леонова, яка пішла з життя у 2021 році.

"Такий скромний пам'ятник для такого великого актора! Але пам'ять глядачів та вдячність за майстерність і тепло, що випромінює його творчість, – гадаю, набагато цінніші! – пишуть у коментарях.

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