Была в похожей ситуации: Сумская назвала вероятную причину трагедии Федишин

Украинская актриса Ольга Сумская в очередной раз публично поддержала певицу Ирину Федишин после потери дочери.

У народной артистки Украины 25 лет назад произошла похожая ситуация. С сильным давлением её доставили в роддом и сразу же уложили на операционный стол.

Сумская едва не потеряла ребёнка

"Я хочу выразить глубокие соболезнования в связи с утратой маленькой красавицы Веронички. Мы уже знаем её имя. Мне это очень близко, и это находит отклик в моём сердце, ведь 25 лет назад я оказалась в очень похожей ситуации. Этот диагноз, который я тогда пережила… Я думаю, что, возможно, что-то похожее было у Иры, он возникает совершенно непредсказуемо", — сказала актриса в проекте "Утро в большом городе".

По словам Ольги Вячеславовны, это произошло совершенно неожиданно.

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"И тогда, когда я по плану пришла в роддом, у меня было давление 220 на 120, и меня буквально через 5 минут уложили на операционный стол", — вспомнила Сумская.

Отметим, что Ирина Федишин сама официально не разглашала свой диагноз. Хотя она говорила, что, вероятно, когда поправится, расскажет, что именно пережила.

Потеря дочери

13 октября стало известно, что Ирина и Виталий потеряли третьего ребенка, которого супруги ждали очень долго. Продюсер не стал раскрывать подробностей, но попросил молиться за жену и их маленького ангела.

"Моё сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни… болит ужасно… Ирина жива, но находится в тяжелом состоянии, мы едва не потеряли и её… Просим молиться за душу маленького ангелочка и за здоровье и выздоровление Ирины", — написал Виталий в соцсетях.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирина Федишин поделилась с поклонниками трогательной песней "Ангелятко". Артистка рассказала, как пытается пережить трагедию и двигаться дальше.

Муж певицы — Виталий Човник — поблагодарил людей за поддержку их семьи в тяжелые времена и выразил восхищение силой своей жены.

Кроме того, Федишин впервые публично рассказала о своих переживаниях в связи с потерей нерожденного ребенка.