Була у схожій ситуації: Сумська назвала ймовірну причину трагедії Федишин

Українська акторка Ольга Сумська вкотре публічно підтримала співачку Ірину Федишин після втрати донечки.

Народна артистка України мала схожу ситуацію 25 років тому. З великим тиском її привезли до пологового та одразу поклали на операційний стіл.

Сумська ледь не втратила дитину

"Я хочу висловити глибокі співчуття щодо втрати маленької красунечки Веронічки. Ми вже знаємо її імʼя. Мені це дуже близько і воно відгукується в моєму серці, адже я потрапила у дуже схожу ситуацію 25 років тому. Оцей діагноз, який я тоді пережила… Я думаю, що, можливо, щось схоже було у Іри, він виникає абсолютно непередбачувано", — сказала акторка в проєкті "Ранок у великому місті".

За словами Ольги Вʼячеславівни, це сталося дуже раптово.

"І тоді, коли я планово прийшла до пологового, у мене був тиск 220 на 120 і мене буквально через 5 хвилин поклали на операційний стіл", — пригадала Сумська.

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Зазначимо, що свій діагноз сама Ірина Федишин офіційно не розголошувала. Хоча казала, що, ймовірно, коли відновиться, розповість, що саме пережила.

Втрата дочки

13 жовтня стало відомо, що Ірина та Віталій втратили третю дитину, яка була дуже довгоочікувана для подружжя. Продюсер не став розкривати деталей, але попросив молитися за дружину та їхнього маленького ангела.

"Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… болить страшенно… Ірина жива, але переживає страшний стан, ми ледь не втратили і її…Просимо молитов за душу маленького Ангелика і за здоров’я та відновлення Ірини ", — написав Віталій у соцмережах.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ірина Федишин поділилась із шанувальниками щемливою піснею "Ангелятко". Артистка розповіла, як намагається пережити трагедію та рухатись далі.

Чоловік співачки — Віталій Човник — подякував людям за підтримку їхньої родини у важкі часи та висловив захоплення силою своєї дружини.

Крім того, Федишин вперше публічно розповіла про власні переживання через втрату ненародженої дитини.