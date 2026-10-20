"Моя Іра сильна": чоловік Федишин зробив заяву після втрати дитини

Продюсер Віталій Човник подякував людям за підтримку їхньої родини у важкі часи та висловив захоплення силою своєї дружини.

Чоловік Ірини Федишин вийшов на звʼязок у соцмережах через тиждень після того, як стало відомо, що пара втратила дочку Вероніку.

Чоловік Ірини Федишин зробив заяву

"Хочу написати кілька слів. Насамперед хочу подякувати своїй Ірі. За те, що попри весь біль, який зараз живе в її серці, вона знайшла в собі сили відкрити душу й поділитися своїми переживаннями з вами", — почав Віталій.

За словами продюсера, його коханій непросто далися ці слова, за якими стоять сльози.

Зокрема, продюсер подякував кожному, хто підтримав їхню родину у важкі часи.

"За кожне добре слово, за молитви, за вашу щирість, за те, що продовжуєте підтримувати й зігрівати серце моєї Іри своїми коментарями. Я читаю, як ви пишете їй: "Ти сильна жінка", "Ти неймовірна мама", "Бог дасть тобі сили". І повірте, ці слова зараз означають для нас набагато більше, ніж ви можете уявити", — написав Човник.

Видео дня

"Моя Іра сильна"

За словами Віталія, навіть найсильнішій людині іноді потрібно відчути, що вона не одна.

"Моя Іра справді сильна. Але вона насамперед мама, серце якої переживає найбільший біль… І дружина, яку я дуже люблю і яку так хочу знову бачити щасливою. Я не можу забрати її біль… Але можу бути поруч, обіймати, підтримувати й разом із нею вчитися жити далі", — зазначив чоловік співачки.

Продюсер додав, що своїми теплими словами люди допомагають їм знаходити сили йти вперед.

"Можливо, для когось це просто написаний коментар… А для нас — ще одна маленька краплинка тепла в ці найхолодніші дні нашого життя. Бережіть своїх рідних. Любіть одне одного. І не шкодуйте добрих слів, бо іноді саме вони допомагають людині вистояти", — резюмував Віталій.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Маша Єфросиніна зізналася, що не хотіла образити почуття Ірини Федишин та її родини у відео зі співчуттями.

На захист Федишин перед хейтерами стала українська телеведуча Марічка Падалко.

Також Фокус писав про родину співачки — чоловіка-продюсера та двох синів.