"Моя Ира сильная": муж Федишин сделал заявление после потери ребенка

Продюсер Виталий Човник поблагодарил людей за поддержку их семьи в трудные времена и выразил восхищение силой своей жены.

Муж Ирины Федишин вышел на связь в соцсетях через неделю после того, как стало известно, что пара потеряла дочь Веронику.

Супруг Ирины Федишин сделал заявление

"Хочу сказать несколько слов. Прежде всего хочу поблагодарить свою Иру. За то, что, несмотря на всю боль, которая сейчас живет в ее сердце, она нашла в себе силы открыть душу и поделиться своими переживаниями с вами", — начал Виталий.

По словам продюсера, его возлюбленной нелегко было произнести эти слова, за которыми скрываются слёзы.

В частности, продюсер поблагодарил всех, кто поддержал их семью в трудные времена.

"За каждое доброе слово, за молитвы, за вашу искренность, за то, что продолжаете поддерживать и согревать сердце моей Иры своими комментариями. Я читаю, как вы пишете ей: "Ты сильная женщина", "Ты невероятная мама", "Бог даст тебе сил". И поверьте, эти слова сейчас значат для нас гораздо больше, чем вы можете себе представить", — написал Човник.

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"Моя Ира сильная"

По словам Виталия, даже самому сильному человеку иногда нужно почувствовать, что он не один.

"Моя Ира действительно сильная. Но она прежде всего мама, чье сердце испытывает самую сильную боль… И жена, которую я очень люблю и которую так хочу снова видеть счастливой. Я не могу избавить её от боли… Но могу быть рядом, обнимать, поддерживать и вместе с ней учиться жить дальше", — отметил супруг певицы.

Продюсер добавил, что своими теплыми словами люди помогают им находить силы идти вперед.

"Возможно, для кого-то это просто написанный комментарий… А для нас — ещё одна маленькая капелька тепла в эти самые холодные дни нашей жизни. Берегите своих близких. Любите друг друга. И не скупитесь на добрые слова, ведь иногда именно они помогают человеку выстоять", — подытожил Виталий.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Маша Ефросинина призналась, что не хотела задеть чувства Ирины Федишин и её семьи в видео с соболезнованиями.

В защиту Федишин перед хейтерами встала украинская телеведущая Маричка Падалко.

Кроме того, Фокус писал о семье певицы — о её муже-продюсере и двух сыновьях.