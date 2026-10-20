"Саме так уявляю її голос із неба": Федишин щемливо звернулась до померлої доньки

Українська співачка Ірина Федишин, котра втратила доньку на 35 тижні вагітності, поділилась із шанувальниками щемливою піснею "Ангелятко". Артистка розповіла, як намагається пережити трагедію та рухатись далі.

Федишин заявила, що не знає слів, якими можна втішити матір, яка втратила свою дитину. Однак у пісні "Ангелятко" вона почула фрази, які змушують її продовжувати жити далі. Про це співачка розповіла на сторінці в Instagram (irynafedyshyn).

Федишин звернулась до померлої доньки

Артистка розповіла про особливе значення для неї пісні "Ангелятко". Вона подякувала священнику отцю Петру Половку за цю композицію та слова, які допомагають їй впоратися із болем.

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Також Федишин звернулась до померлої донечки Вероніки і заявила, що попри все вона намагатиметься жити далі.

"У цій пісні я почула фрази, які попри нестерпний біль, просто заставляють мене рухатися далі… Я буду дуже старатися, моя донечко, моя Веронічко… "Ангелятко"… Пісня, яку я ніколи не почую з уст своєї донечки… Але саме так уявляю її голос із неба… Іноді Господь посилає розраду через людей, через їхні слова, молитви, добрі вчинки, а іноді й через пісні", — сказала артистка.

Видео дня

У коментарях під дописом шанувальники Федишин висловили свої щирі співчуття та побажали співачці сил пережити страшне горе.

«Серце просто на шматки… Іро, ми з вами і вашою донечкою в молитвах»;

«Ірино, від щирого серця бажаю вам сил, спокою та Божої підтримки. Нехай поруч завжди будуть любов і тепло. Бережіть себе»;

«До сліз… Обіймаю вас… Прошу Бога, щоб дав вам сили і здоров’я».

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Продюсер Віталій Човник подякував людям за підтримку їхньої родини у важкі часи та висловив захоплення силою своєї дружини.

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