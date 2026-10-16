Олена Шоптенко поставила на місце українців, які засудили Ірину Федишин

Українська хореографка Олена Шоптенко висловила слова підтримки співачці Ірині Федишин, яка нещодавно втратила доньку на 35 тижні вагітності. Танцівниця заговорила про хейт у мережі, який посипався на артистку.

Деякі жінки звинуватили Федишин у тому, що вона нібито "занадто відкрито" раділа своєму майбутньому материнству. Про це Шоптенко заговорила на своїй сторінці в Instagram (alena_shoptenko).

Шоптенко стала на захист Федишин

Хореографка виразила співчуття Ірині та її родині. За її словами, неможливо описати горе батьків, які втратили дитину, а усвідомлювати це – невимовно боляче.

Опитування Як ви ставитеся до критики Ірини Федишин за публічність під час вагітності? Опитування відкрите до Це її свідомий вибір Нормально, але треба мати міру "Щастя любить тишу" Нічого не знаю про цю ситуацію Голосувати

Шоптенко запиталась, у який момент відкритість людини стала сприйматися як дозвіл добивати її в горі. Також Олена пригадала, як сама зіткнулася з брудом під фото з власного весілля. Тоді українці рахували її шлюби, писали про вік, гроші та пророкували наступні розлучення.

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"Звідти взялося переконання, що публічність – це згода терпіти бруд? Вона ніколи не була згодою на те, що по твоїх емоціях можна безкарно топтатися. Бути публічною людиною – не означає вміти витримувати всю маячню, яку несуть навколо. Так, ти звикаєш… Але жити з усвідомленням, що навіть у твоїй трагедії знайдуться ті, хто прийде засудити, — це не норма. Це крах людяності і взагалі якоїсь адекватності", — сказала Шоптенко.

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На думку Олени, у хейтерів ніколи не вистачило б духу підійти до матері, яка втратила дитину. За словами зірки, у реальному житті людей стримує сором, а екран телефону дає ілюзію повної безкарності.

"Ніяка публічність не дає права добивати того, хто щойно і так пережив жахливий удар. Перш ніж вилити жовч у коментарях незнайомій людині – зупиніться й запитайте себе: "Цей коментар – справді про неї? Чи це просто мій власний невирішений біль, який шукає приводу вийти назовні за рахунок чужої вразливості?"" — наголосила хореографка.

Шоптенко "накинулась" на хейтерів Федишин Фото: Instagram Шоптенко "накинулась" на хейтерів Федишин Фото: Instagram Шоптенко "накинулась" на хейтерів Федишин Фото: Instagram Шоптенко "накинулась" на хейтерів Федишин Фото: Instagram Шоптенко "накинулась" на хейтерів Федишин Фото: Instagram Шоптенко "накинулась" на хейтерів Федишин Фото: Instagram Шоптенко "накинулась" на хейтерів Федишин Фото: Instagram Шоптенко "накинулась" на хейтерів Федишин Фото: Instagram Шоптенко "накинулась" на хейтерів Федишин Фото: Instagram Шоптенко "накинулась" на хейтерів Федишин Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська журналістка Яніна Соколова висловила співчуття Ірині Федишин та різко відповіла хейтерам співачки, які звинувачують її в "нетихому щасті".

Також Маша Єфросиніна "пройшлася" по забобонних хейтерах Ірини Федишин, які звинувачують співачку в тому, що вона публічно демонструвала вагітність.

Крім того, чоловік Федишин – Віталій Човник – розповів, що пологи були дуже важкі і він навіть бачив донечку, яка схожа на нього.