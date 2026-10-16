Елена Шоптенко поставила на место украинцев, осудивших Ирину Федишин

Украинская хореограф Елена Шоптенко выразила слова поддержки певице Ирине Федишин, которая недавно потеряла дочь на 35-й неделе беременности. Танцовщица заговорила о хейте в сети, который обрушился на артистку.

Некоторые женщины обвинили Федишин в том, что она якобы "слишком открыто" радовалась своему будущему материнству. Об этом Шоптенко рассказала на своей странице в Instagram (alena_shoptenko).

Шоптенко встала на защиту Федишин

Хореограф выразила соболезнования Ирине и ее семье. По ее словам, невозможно описать горе родителей, потерявших ребенка, а осознавать это — невыразимо больно.

Опрос Как вы относитесь к критике Ирины Федишин за публичность во время беременности? Опрос открыт до Это ее осознанный выбор Нормально, но надо знать меру "Счастье любит тишину" Ничего не знаю об этой ситуации Голосувати

Шоптенко задалась вопросом, в какой момент открытость человека стала восприниматься как разрешение доводить его до отчаяния. Также Елена вспомнила, как сама столкнулась с грязными комментариями под фото со своей свадьбы. Тогда украинцы пересчитывали ее браки, писали о возрасте, деньгах и предсказывали следующие разводы.

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"Откуда взялось убеждение, что публичность — это согласие терпеть грязь? Она никогда не означала согласия на то, что твоими эмоциями можно безнаказанно попирать. Быть публичным человеком — не значит уметь выдерживать всю эту чепуху, которую несут вокруг. Да, ты привыкаешь… Но жить с осознанием того, что даже в твоей трагедии найдутся те, кто придет осудить, — это не норма. Это крах человечности и вообще какой-либо адекватности", — сказала Шоптенко.

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По мнению Елены, у хейтеров никогда не хватило бы смелости подойти к матери, потерявшей ребенка. По словам звезды, в реальной жизни людей сдерживает стыд, а экран телефона создает иллюзию полной безнаказанности.

"Никакая публичность не дает права добивать того, кто только что и так пережил ужасный удар. Прежде чем выливать желчь в комментариях на незнакомого человека — остановитесь и спросите себя: "Этот комментарий — действительно о ней? Или это просто моя собственная неразрешенная боль, которая ищет повод выйти наружу за счет чужой уязвимости?" — подчеркнула хореограф.

Шоптенко "набросилась" на хейтеров Федишина Фото: Instagram Шоптенко "набросилась" на хейтеров Федишина Фото: Instagram Шоптенко "набросилась" на хейтеров Федишина Фото: Instagram Шоптенко "набросилась" на хейтеров Федишина Фото: Instagram Шоптенко "набросилась" на хейтеров Федишина Фото: Instagram Шоптенко "набросилась" на хейтеров Федишина Фото: Instagram Шоптенко "набросилась" на хейтеров Федишина Фото: Instagram Шоптенко "набросилась" на хейтеров Федишина Фото: Instagram Шоптенко "набросилась" на хейтеров Федишина Фото: Instagram Шоптенко "набросилась" на хейтеров Федишина Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская журналистка Янина Соколова выразила соболезнования Ирине Федишин и резко ответила хейтерам певицы, которые обвиняют ее в "нетихом счастье".

Также Маша Ефросинина "пройшлась" по суеверным хейтерам Ирины Федишин, которые обвиняют певицу в том, что она публично демонстрировала беременность.

Кроме того, муж Федишин — Виталий Човник — рассказал, что роды были очень тяжелыми и он даже видел дочь, которая похожа на него.