Елена Шоптенко поставила на место украинцев, осудивших Ирину Федишин
Украинская хореограф Елена Шоптенко выразила слова поддержки певице Ирине Федишин, которая недавно потеряла дочь на 35-й неделе беременности. Танцовщица заговорила о хейте в сети, который обрушился на артистку.
Некоторые женщины обвинили Федишин в том, что она якобы "слишком открыто" радовалась своему будущему материнству. Об этом Шоптенко рассказала на своей странице в Instagram (alena_shoptenko).
Шоптенко встала на защиту Федишин
Хореограф выразила соболезнования Ирине и ее семье. По ее словам, невозможно описать горе родителей, потерявших ребенка, а осознавать это — невыразимо больно.
Как вы относитесь к критике Ирины Федишин за публичность во время беременности?
Шоптенко задалась вопросом, в какой момент открытость человека стала восприниматься как разрешение доводить его до отчаяния. Также Елена вспомнила, как сама столкнулась с грязными комментариями под фото со своей свадьбы. Тогда украинцы пересчитывали ее браки, писали о возрасте, деньгах и предсказывали следующие разводы.
"Откуда взялось убеждение, что публичность — это согласие терпеть грязь? Она никогда не означала согласия на то, что твоими эмоциями можно безнаказанно попирать. Быть публичным человеком — не значит уметь выдерживать всю эту чепуху, которую несут вокруг. Да, ты привыкаешь… Но жить с осознанием того, что даже в твоей трагедии найдутся те, кто придет осудить, — это не норма. Это крах человечности и вообще какой-либо адекватности", — сказала Шоптенко.Важно
По мнению Елены, у хейтеров никогда не хватило бы смелости подойти к матери, потерявшей ребенка. По словам звезды, в реальной жизни людей сдерживает стыд, а экран телефона создает иллюзию полной безнаказанности.
"Никакая публичность не дает права добивать того, кто только что и так пережил ужасный удар. Прежде чем выливать желчь в комментариях на незнакомого человека — остановитесь и спросите себя: "Этот комментарий — действительно о ней? Или это просто моя собственная неразрешенная боль, которая ищет повод выйти наружу за счет чужой уязвимости?" — подчеркнула хореограф.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинская журналистка Янина Соколова выразила соболезнования Ирине Федишин и резко ответила хейтерам певицы, которые обвиняют ее в "нетихом счастье".
- Также Маша Ефросинина "пройшлась" по суеверным хейтерам Ирины Федишин, которые обвиняют певицу в том, что она публично демонстрировала беременность.
Кроме того, муж Федишин — Виталий Човник — рассказал, что роды были очень тяжелыми и он даже видел дочь, которая похожа на него.