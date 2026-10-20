"Именно так представляю ее голос с неба": Федишин щемяще обратилась к умершей дочери
Украинская певица Ирина Федишин, потерявшая дочь на 35-й неделе беременности, поделилась с поклонниками трогательной песней "Ангелятко". Артистка рассказала, как пытается пережить трагедию и жить дальше.
Федишин заявила, что не знает слов, которыми можно утешить мать, потерявшую своего ребенка. Однако в песне "Ангелятко" она услышала фразы, которые заставляют её продолжать жить дальше. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram (irynafedyshyn).
Федишин обратилась к умершей дочери
Артистка рассказала об особом значении, которое имеет для неё песня "Ангелятко". Она поблагодарила священника отца Петра Половка за эту композицию и слова, которые помогают ей справиться с болью.
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Кроме того, Федишин обратилась к своей умершей дочери Веронике и заявила, что, несмотря ни на что, она будет стараться жить дальше.
"В этой песне я услышала фразы, которые, несмотря на невыносимую боль, просто заставляют меня идти дальше… Я буду очень стараться, моя доченька, моя Вероничка… "Ангелочек"… Песня, которую я никогда не услышу из уст своей доченьки… Но именно так я представляю себе её голос с небес… Иногда Господь посылает утешение через людей, через их слова, молитвы, добрые поступки, а иногда и через песни", — сказала артистка.
В комментариях под постом поклонники Федишин выразили свои искренние соболезнования и пожелали певице сил пережить это страшное горе.
- "Сердце просто разрывается на куски… Ира, мы с вами и вашей дочкой в молитвах";
- "Ирина, от всего сердца желаю вам сил, покоя и Божьей поддержки. Пусть рядом всегда будут любовь и тепло. Берегите себя";
- "До слёз… Обнимаю вас… Прошу Бога, чтобы Он дал вам силы и здоровье".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Продюсер Виталий Човник поблагодарил людей за поддержку их семьи в трудные времена и выразил восхищение силой своей жены.
- Недавно Ирина Федишин впервые публично рассказала о своих переживаниях в связи с потерей нерожденного ребенка.
Кроме того, хореограф Елена Шоптенко выразила слова поддержки певице. Танцовщица заговорила о хейте в сети, который обрушился на артистку.