Трамп часто шутит над Меланией: это многое говорит об их отношениях, — СМИ

Президент США Дональд Трамп вряд ли получит звание "муж года", пока ведет предвыборную кампанию в поддержку республиканцев в преддверии промежуточных выборов.

На прошлой неделе он выступил с двумя речами, в которых пошутил над своей женой — первой леди Меланией Трамп. Он рассказал, что ей не нравятся два его фирменных приёма: привычка разыгрывать сценки на тему трансгендерных спортсменов и его своеобразный, отрывистый танец под песню "YMCA". Об этом пишет Huff Post.

Шутки Трампа

На митинге в штате Аляска Трамп упомянул, что его жена считает, будто ему следует перестать шутить о трансгендерных спортсменах. Президент взбудоражил толпу, призвав присутствующих поддержать его в том, чтобы он исполнил пародию, которую она "ненавидит", а сам он считает "довольно крутой". Когда публика взорвалась аплодисментами, Трамп снова это сделал.

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На следующий день, во время митинга в Буллхед-Сити (штат Аризона), Трамп снова стал шутить о трансгендерном тяжелоатлете, а затем сказал: "Моя жена из-за меня просто с ума сходит".

По его словам, Мелания Трамп "ненавидит" эти выходки. Он добавил: "Она говорит: "Ты же президент Соединённых Штатов, тебе не пристало так поступать"".

Несмотря на это, он сразу же начал изображать спортсмена, который с громким стоном поднимает штангу над головой.

Президент США также рассказал, что первая леди считает его фирменный танец под песню "YMCA" несколько неподобающим для его должности. "Она говорит: "Тебе стоит просто уйти со сцены, слегка помахав рукой"", — отметил Трамп.

Мелания и Дональд Трампы Фото: Marjorie Taylor Greene / X

Назвав песню "YMCA" "гейским национальным гимном" и заявив, что эта песня помогла ему завоевать "самую большую поддержку среди геев из всех республиканцев в истории", он вновь вернулся к насмешкам над своей женой.

"Она говорит: "Не надо танцевать, когда сходишь со сцены, дорогой", — продолжил Трамп. — "Я тебя очень люблю, но, пожалуйста, не делай этого"".

Мнения экспертов

Если в Белом доме есть "собачья будка" (место, куда отправляют виновных мужчин), то Трамп, похоже, как раз туда и попал — по крайней мере, так считают семейные психотерапевты.

"Как и всё остальное, что делает Трамп, его выходка на митинге — это, конечно же, история о нём самом, а Мелания в этой ситуации выступает в роли "груши для битья"", — отмечает Эми Бегел, психотерапевт из Медицинской школы в Нью-Йорке.

По её словам, излюбленный способ Трампа осуществлять власть часто сопровождается проявлениями жестокости и унижения. В любых отношениях — не только в семье Трампов — подставить партнера ради того, чтобы рассмешить публику, означает предать доверие.

Мелания Трамп Фото: melaniatrump/instagram

"Это игра с огнем. Как и в случае с самим Трампом, это демонстрация власти, попытка самоутвердиться за счёт другого, граничащая с унижением", — добавила эксперт.

Грег Кейсон, психолог из Лос-Анджелеса (Калифорния), согласен с этим. Он отмечает: хотя Трамп пытается преподнести это как шутку или легкомысленное общение с аудиторией, в его высказываниях о Мелании чувствуется "враждебный юмор" и насмешка, что может восприниматься как пренебрежение.

"Он не только игнорирует совет, который она дала ему с глазу на глаз, но и выносит его на публику, призывая присутствующих посмеяться над этим", — говорит Кейсон.

Сам по себе факт игнорирования совета партнера ещё не является пренебрежением, однако высмеивание его перед аудиторией — это, безусловно, может свидетельствовать о пренебрежительном отношении, пояснил Кейсон.

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