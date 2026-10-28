Трамп часто жартує над Меланією: це багато говорить про їхні стосунки, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп навряд чи отримає звання "чоловіка року", поки проводить передвиборчу кампанію на підтримку республіканців напередодні проміжних виборів.

Минулого тижня він виголосив дві промови, у яких пожартував про свою дружину — першу леді Меланію Трамп. Він розповів, що їй не подобаються два його фірмові прийоми: звичка розігрувати сценки навколо теми трансгендерних спортсменів і його своєрідний, уривчастий танець під пісну "YMCA". Про це пише Huff Post.

Жарти Трампа

На мітингу у Васіллі (штат Аляска) Трамп згадав, що його дружина вважає, ніби йому варто припинити жартувати про трансгендерних атлетів. Президент підбурив натовп, закликавши присутніх підтримати його в тому, щоб він виконав пародію, яку вона "ненавидить", а сам він вважає "доволі крутою". Коли публіка вибухнула оплесками, Трамп знову зробив це.

Видео дня

Наступного дня, під час мітингу в Буллхед-Сіті (штат Аризона), Трамп знову почав жартувати про трансгендерного важкоатлета, а потім сказав: "Моя дружина через мене просто божеволіє".

За його словами, Меланія Трамп "ненавидить" ці витівки. Він додав: "Вона каже: "Ти ж президент Сполучених Штатів, тобі не личить таке робити"".

Не зважаючи на це, він одразу ж почав зображати спортсмена, який із гучним кректанням піднімає штангу над головою.

Президент США також розповів, що першій леді здається дещо неналежним для його посади його фірмовий танець під "YMCA". "Вона каже: "Тобі варто просто піти зі сцени, злегка помахавши рукою"", — зазначив Трамп.

Меланія та Дональд Трампи Фото: Marjorie Taylor Greene / X

Назвавши "YMCA" "гейським національним гімном" і заявивши, що ця пісня допомогла йому здобути "найбільшу підтримку серед геїв серед усіх республіканців в історії", він знову повернувся до висміювання дружини.

"Вона каже: "Не треба танцювати, коли йдеш зі сцени, любий"", — продовжив Трамп. "Я тебе дуже кохаю, але, будь ласка, не роби цього".

Думки експертів

Якщо в Білому домі існує "собача будка" (місце, куди відправляють винних чоловіків), то Трамп, схоже, саме туди й потрапив — принаймні так вважають сімейні терапевти.

"Як і все інше, що робить Трамп, його витівка на мітингу — це, звісно ж, історія про нього самого, а Меланія в цій ситуації виступає в ролі "груші для биття"", — зазначає Емі Бегел, терапевтка з Медичної школи у Нью-Йорку.

За її словами, улюблений спосіб Трампа здійснення влади часто супроводжується проявами жорстокості та приниження. У будь-яких стосунках — не лише в родині Трампів — підставити партнера заради того, щоб розсмішити публіку, означає зрадити довіру.

Меланія Трамп Фото: melaniatrump/instagram

"Це гра з вогнем. Як і у випадку з самим Трампом, це демонстрація влади, спроба самоствердитися за рахунок іншого, що межує з приниженням", — додала експертка.

Грег Кейсон, психолог із Лос-Анджелеса (Каліфорнія), погоджується з цим. Він зазначає: хоча Трамп намагається подати це як жарт або легковажне спілкування із залом, у його висловлюваннях про Меланію відчувається "ворожий гумор" і глузування, що може сприйматися як зневага.

"Він не лише ігнорує пораду, яку вона дала йому віч-на-віч, а й виносить її на публіку, закликаючи присутніх посміятися з цього", — каже Кейсон.

Сам по собі факт ігнорування поради партнера ще не є зневагою, проте висміювання її перед аудиторією — це, безумовно, може свідчити про зневажливе ставлення, пояснив Кейсон.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Президент США Дональд Трамп опинився в незручному становищі після того, як його дружина Меланія показово ухилилася від поцілунку чоловіка.

Крім того, Меланія нещодавно загадково зникла з публічного простору на понад місяць, після чого яскраво показалася на публіці. Її тривала відсутність породила хвилю чуток.

Також перша леді США відвідала захід у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Для виходу у світ дружина американського президента обрала стриманий та діловий образ.