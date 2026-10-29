Семья купила дом на Закарпатье, но владелец их обманул: что произошло (фото)
Женщина по имени Светлана решила переехать из квартиры в дом в селе на Закарпатье. Ее семья приобрела там жилье, но впоследствии пожалела об этом. Как оказалось, в доме есть большие трещины, которые владелец пытался скрыть.
По словам Светланы, она романтизировала жизнь в деревне, но реальность оказалась несколько иной. Об этом женщина рассказывает на своей странице в TikTok. Подробнее — читайте в материале Фокуса.
Светлана отметила, что потратила кучу денег на покупку дома, но не знала, что жилье окажется в таком плохом состоянии. Несмотря на это, женщину восхищают невероятные закаты и природа Закарпатья.
Дом с "сюрпризом"
В опубликованном видео Светлана рассказала, что её семья потратила на покупку дома много денег. За это они получили ухоженный участок, колодец во дворе, гараж и красивый огород за забором.
Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе?
К сожалению, после покупки участка на деревню обрушился ураган, в результате чего были повалены деревья и поврежден навес перед домом.
Светлана призналась, что ее подкупила природа, и именно поэтому она решила купить этот дом. Однако со временем в доме начали появляться трещины.
"Меня покорила природа, но сам дом дал трещины… Причём очень быстро — мы здесь живём около трёх месяцев", — сказала женщина.
На кадрах видно, что на территории двора есть гараж, уличный туалет, котельная и отдельный небольшой домик. Однако все это не может заставить закрыть глаза на состояние жилья.
"Красиво… Природа, свежий воздух, птички… Невероятный закат и вид на горы… Но есть вопросы по поводу дома, потому что, к сожалению, человек, который продал его нам, очень аккуратно зашпаклевал, побелил и замазал трещины. А теперь наш дом показывает нам всю свою красоту и говорит: "Отремонтируйте меня, пожалуйста"", — рассказала Светлана.
Женщина дала совет: когда вы покупаете дом не только на Закарпатье, но и где бы то ни было, внимательнее его осматривайте. Ведь со временем могут возникнуть неприятные проблемы.
"Получился такой немного грустный видеообзор", — добавила Светлана.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Переселенцы купили дом в Прикарпатье, а под полом их ждал "сюрприз".
- В селе Новая Знаменка Полтавской области выставили на продажу одноэтажный дом. Стоимость жилья — 16 900 долларов. Впрочем, владельцы отметили, что возможен торг или даже обмен.
Кроме того, автор блога "Девушки и старый дом" рассказала, с чем на самом деле сталкиваются люди, решившие восстановить старый сельский дом.