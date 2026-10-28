Переселенцы купили дом на Прикарпатье, а под полом их ждал "сюрприз"

Виолетта и Алексей Василенко родом из Херсона. Семья последние три года жила в Николаеве, но из-за обстрелов решила переехать. Так, они приобрели дом в селе Студинка на Прикарпатье, в котором под полом неожиданно обнаружили жуков.

Виолетта и Алексей уже устроились на работу в больницу в Калуше. Супруги постепенно ремонтируют дом. Об этом сообщает "Суспильне".

Как рассказала семья, они всю жизнь жили в квартире, но решили приобрести дом с собственным двором. Сейчас дом требует ремонта. Здесь уже заменили часть окон и отремонтировали поврежденный пол.

Дом оказался с "сюрпризом"

Виолетта и Алексей нашли дом в Прикарпатье по объявлению в интернете. Деньги на покупку жилья они копили, а также одолжили у родных и знакомых.

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Дом расположен в центре села и пригоден для проживания. Однако, когда семья переехала туда, они обнаружили, что пол был повреждён короедом, и его нужно срочно заменить.

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"Муж поднял пол, а короед съел его весь. Пришлось менять, а хотели только покрасить стены. В итоге подняли весь пол, всё перестелили, всё заново сделали. Ну и снова задержка. То есть ты делаешь одно, а потом появляется ещё что-то, что тоже требует ремонтных работ", — рассказала Виолетта.

Дом для переселенцев на Прикарпатье Фото: Суспільне

Так, супруги занимаются ремонтом после работы. Сейчас они варят решетки, чтобы топить дровами.

"Работаем после работы. Приходим — шпаклюем, шлифуем, смазываем, грунтуем, красим. Сейчас изготавливаем решетки, чтобы топить дровами. Работаем сами", — отметил Алексей.

Кроме того, семья обустраивает летнюю кухню. На момент покупки дома она находилась в лучшем состоянии, чем само жилье. Поэтому там провели косметический ремонт, установили котел и бойлер.

К зиме семья Василенко планирует завершить ремонт в комнатах, обустроить ванную и туалет. Сейчас дом отапливают электрическими конвекторами и газовой печью. Впоследствии супруги хотят перейти на отопление дровами, так как электрообогрев и газ обходятся дорого.

"В будущем планируем почистить колодец. Он, вроде бы, в хорошем состоянии, выложен камнями. То есть дедушка, который его здесь делал, чистил", — подчеркнула Виолетта.

Дом в деревне на Прикарпатье Фото: Суспільне Колодец во дворе Фото: Суспільне

В будущем супруги планируют посадить фруктовые деревья на придомовой территории, а также завести кур и собаку.

"Я из деревни, то есть всю эту сельскую работу знаю. Муж — из города, но он очень этого хотел, ему очень нравится. Здесь просторная территория, много места, большой дом. Надо прикладывать усилия ко всему", — добавила женщина.

Виолетта и Алексей Василенко вместе с дочерью Фото: Суспільне Виолетта Василенко Фото: Суспільне

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