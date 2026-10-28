Переселенці купили хату на Прикарпатті, а під підлогою на них чекав "сюрприз"

Віолетта та Олексій Василенки родом із Херсона. Родина останні три роки жила у Миколаєві, але через обстріли вирішила переїхати. Так, вони придбали будинок у селі Студінка на Прикарпатті, в якому під підлогою неочікувано виявили жуків.

Віолетта й Олексій вже влаштувалися працювати у лікарню в Калуші. Подружжя поступово ремонтує будинок. Про це повідомляє "Суспільне".

Як розповіла родина, вони все життя жили у квартирі, але вирішили придбати будинок із власним подвір'ям. Наразі оселя потребує ремонту. Тут вже замінили частину вікон та відремонтували пошкоджену підлогу.

Будинок виявився із "сюрпризом"

Віолетта й Олексій знайшли будинок на Прикарпатті за оголошенням в інтернеті. Гроші на купівлю житла вони збирали, а також позичили у рідних і знайомих.

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Будинок розташований у центрі села і придатний до життя. Втім, коли родина переїхала туди, вони дізнались, що підлогу поїв короїд, і її треба терміново змінювати.

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"Чоловік підняв підлогу, а короїд поїв її всю. Треба змінювати, а хотіли тільки помалювати стіни. Закінчилося тим, що підняли всю підлогу, все перестелили, все знову зробили. Ну і знову затримка. Тобто ти робиш одне, а потім з'являється ще щось, яке потребує теж ремонтних робіт", — розповіла Віолетта.

Будинок переселенців на Прикарпатті Фото: Суспільне

Так, подружжя займається ремонтом після роботи. Наразі вони варять решітки, щоб палити дровами.

"Працюємо після роботи. Приходимо — шпаклюємо, тремо, мастимо, ґрунтуємо, фарбуємо. Зараз варимо решітки, щоб дровами палити. Працюємо самі", — зазначив Олексій.

Крім цього, родина облаштовує літню кухню. Під час купівлі будинку вона була у кращому стані, ніж саме житло. Тому там зробили косметичний ремонт, встановили котел і бойлер.

До зими родина Василенків планує завершити ремонт у кімнатах, облаштувати ванну й туалет. Наразі дім обігрівають електричними конвекторами та газовою пічкою. Згодом пара хоче опалювати дровами, бо електрообігрів та газ обходяться дорого.

"У майбутньому плануємо почистити криницю. Вона ніби в гарному стані, викладена камінням. Тобто дідусь, який тут її робив, чистив", — наголосила Віолетта.

Хата у селі на Прикарпатті Фото: Суспільне Колодязь у дворі Фото: Суспільне

У майбутньому подружжя планує посадити фруктові дерева на території будинку, а також завести курей і собаку.

"Я з села, тобто цю всю сільську роботу знаю. Чоловік — з міста, але він дуже цього хотів, дуже йому подобається. Тут вільна територія, багато місця, великий будинок. Треба докладати зусиль до всього", — додала жінка.

Віолетта та Олексій Василенки разом із донькою Фото: Суспільне Віолетта Василенко Фото: Суспільне

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