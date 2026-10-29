Родина купила будинок на Закарпатті, але власник надурив їх: що сталося (фото)

Жінка на ім’я Світлана вирішила переїхати з квартири в будинок у селі на Закарпатті. Її родина придбала там оселю, але згодом пошкодувала про це. Як виявилось, житло має великі тріщини, які власник намагався приховати.

За словами Світлани, романтизуючи життя у селі – реальність виявилася трохи іншою. Про це жінка розповідає на своїй сторінці у TikTok. Детальніше – читайте у матеріалі Фокусу.

Світлана зазначила, що вона витратила купу грошей на купівлю будинку, але не знала, що житло буде у такому поганому стані. Попри це, жінку захоплює неймовірний захід сонця та природа на Закарпатті.

Будинок із "сюрпризом"

В опублікованому відео Світлана розповіла, що її родина витратила на купівлю будинку багато грошей. За це вони отримали доглянуту ділянку, колодязь у дворі, гараж і гарний город за парканом.

Опитування Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі? Опитування відкрите до Так, забираю ключі й їду садити помідори Можливо, але город хай обробляє хтось інший Хіба не буде іншого вибору Нізащо в світі: мені й балкона вистачає Голосувати

На жаль, після купівлі ділянки, на село насунувся буревій, і внаслідок цього було зламано дерева та навіс перед будинком.

Видео дня

Світлана зізналась, щоб придбати цю хату, її підкупила природа. Однак сам будинок з часом пішов швами.

"Мене підкупила природа, але сам будинок пішов швами… Ще й дуже швидко, ми тут живемо близько трьох місяців", — сказала жінка.

Будинок пішов тріщинами Фото: TikTok Будинок пішов тріщинами Фото: TikTok

На кадрах видно, що на території двору є гараж, вуличний туалет, котельня і окремий маленький будиночок. Однак це все не може закрити очі на стан житла.

"Гарно… Природа, свіже повітря, пташки… Неймовірний захід сонця і вид на гори… Але є питання щодо будинку, бо, на жаль, людина, яка продала нам його, дуже гарно його підшпаклювала, підбілила і замазала тріщини. А тепер наш будинок показує нам всю свою красу і каже: "Ремонтуйте мене, будь ласка"", — розповіла Світлана.

Будинок на Закарпатті Фото: TikTok Будинок на Закарпатті Фото: TikTok

Жінка дала пораду: коли ви купуєте будинок не тільки на Закарпатті, а будь-де, уважніше дивіться його. Оскільки з часом можуть вилізти неприємні проблеми.

"Такий трохи сумний відеоогляд вийшов", — додала Світлана.

Будинок на Закарпатті Фото: TikTok Захід сонця на Закарпатті Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Переселенці купили хату на Прикарпатті, а під підлогою на них чекав "сюрприз".

У селі Нова Знам’янка Полтавської області виставили на продаж одноповерховий будинок. Вартість житла – 16 900 доларів. Втім, власники зазначили, що можливий торг або навіть обмін.

Крім того, авторка блогу "Дівчата і стара хата" розповіла, з чим насправді стикаються люди, які вирішують оживити старий сільський будинок.