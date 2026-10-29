34-летняя женщина выглядит на 60: говорят, что она живет "по собачему времени" (фото)

34-летняя Аманда Мартин из Великобритании стала объектом критики в соцсетях. Пользователи сети шутят, что она выглядит гораздо старше своих лет. Женщина публично ответила хейтерам и заявила, что причина такой реакции – искажённые представления о старении, которые формируют СМИ и бьюти-индустрия.

Всё началось с видео, которое Аманда опубликовала в соцсетях. Под роликом незнакомцы стали обсуждать её лицо: некоторые писали, что ей 60 лет. Один из комментаторов пообещал "съесть свою шляпу", если женщина сможет доказать, что ей действительно 34. Другие насмехались, упоминая о "собачьих годах".

Аманда работает няней и воспитывает ребёнка. По её словам, эта волна оскорблений задела её за живое, ведь из-за внешности её преследовали почти всю жизнь. Когда-то она долго боролась с тем, что не могла принять собственное отражение в зеркале.

"Я бы солгала, если бы сказала, что это на меня совсем не повлияло. Сначала это действительно было больно, потому что вернуло чувства, которые, как мне казалось, я уже оставила в прошлом", – рассказала она.

Видео дня

34-летняя Аманда Мартин Фото: Instagram

Причину агрессивной реакции британка видит в том, что социальные сети создают ложное представление о том, как должен выглядеть человек в нормальном возрасте. Из-за широкого распространения фильтров, ботокса и косметических процедур естественные изменения женского лица всё чаще вызывают удивление.

Она не осуждает тех, кто прибегает к ботоксу или филлерам, если это делает их счастливее. Её беспокоит другое: колоссальное давление на женщин, которых заставляют покупать "нереалистичную и зачастую дорогую версию красоты".

"Мы почти дошли до того момента, когда вид совершенно нормальных вещей, таких как морщины, текстура кожи и признаки старения, может шокировать людей. Я думаю, нам нужно видеть больше реальных лиц и помнить, что старение – это не то, чего женщины должны стыдиться или за что должны извиняться", – добавила она.

Аманда работает няней и воспитывает ребенка Фото: Instagram

Ведение блога и создание контента стали для Аманды частью долгого пути к принятию себя. Негативные комментарии порой до сих пор ранят, однако она, как признается, обросла "более толстой кожей" и усвоила главное: чужое мнение о её лице не должно становиться её собственным мнением о себе.

Женщина призвала пользователей сети не забывать об эмпатии по ту сторону экрана.

"Мне 34 года, вот как я выгляжу, и я учусь искренне любить человека, которого вижу, вместо того, чтобы тратить жизнь на стремление выглядеть как кто-то другой", – подытожила она.

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