Жінка у 34 роки виглядає на 60: кажуть, що вона живе за "собачим часом" (фото)

34-річна Аманда Мартін із Великої Британії стала мішенню для критики в соцмережах. Люди у мережі жартують, що вона виглядає набагато старшою за свій вік. Жінка публічно відповіла хейтерам і заявила, що причина такої реакції – спотворені уявлення про старіння, які формують медіа та бьюті-індустрія.

Усе почалося з відео, яке Аманда опублікувала у соцмережах. Під роликом незнайомці взялися обговорювати її обличчя: дехто писав, що їй 60 років. Один із коментаторів пообіцяв "з'їсти свій капелюх", якщо жінка зможе довести, що їй справді 34. Інші глузували, згадуючи про "собачі роки".

Аманда працює опікункою та виховує дитину. За її словами, хвиля образ зачепила за живе, адже через зовнішність її цькували майже все життя. Колись вона довго боролася з тим, що не могла прийняти власне відображення.

"Я б збрехала, якби сказала, що це зовсім на мене не вплинуло. Спочатку це справді боліло, тому що повернуло почуття, які, як мені здавалося, я вже залишила позаду", – розповіла вона.

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34-річна Аманда Мартін Фото: Instagram

Причину агресивної реакції британка бачить у тому, що соцмережі формують хибну картину нормального віку. Через поширення фільтрів, ботоксу та косметичних процедур природні зміни жіночого обличчя дедалі частіше викликають подив.

Вона не засуджує тих, хто вдається до ботоксу чи філерів, якщо це робить їх щасливішими. Її непокоїть інше: колосальний тиск на жінок, яких змушують купувати "нереалістичну й часто дорогу версію краси".

"Ми майже дійшли до того моменту, коли бачити абсолютно нормальні речі, такі як зморшки, текстура та ознаки старіння, може шокувати людей. Я думаю, нам потрібно бачити більше реальних облич і пам'ятати, що старіння – це не те, чого жінки мають соромитися чи за що повинні вибачатися", – додала вона.

Аманда працює опікункою та виховує дитину Фото: Instagram

Ведення блогу та створення контенту стали для Аманди частиною довгого шляху до прийняття себе. Негативні коментарі іноді досі ранять, проте вона, як зізнається, обросла "товстішою шкірою" і засвоїла головне: чужа думка про її обличчя не має ставати її власною думкою про себе.

Жінка закликала користувачів мережі не забувати про емпатію по той бік екрана.

"Мені 34 роки, це те, як я виглядаю, і я вчуся щиро любити людину, яку бачу, замість того, щоб витрачати життя на бажання виглядати як хтось інший", – підсумувала вона.

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