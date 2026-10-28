Травили из-за внешности: звезда сериала "Чернобыль" сделал подтяжку лица (фото)

Ирландский актёр, звезда сериала "Чернобыль" Барри Кеоган признался, что сделал подтяжку кожи на лице. На такой радикальный шаг артист решился из-за постоянной критики в адрес своей внешности.

34-летний Кеоган прошел процедуру Xerf. Это не хирургическое вмешательство и не инъекции, а косметическая процедура с использованием радиочастотных технологий. Об этом стало известно на странице в Instagram эксперта по уходу за лицом Нилам Холмс (nilamholmes).

Барри Кеоган сделал подтяжку лица

Да, эта косметическая процедура стимулирует выработку коллагена и уплотняет кожу. Стоимость таких изменений составляет около 3 500 долларов. Кеоган заявил, что очень доволен подтяжкой и сейчас чувствует себя уверенно и выглядит лучше.

"Я много слышал о Xerf, и Нилам очень увлечена своим делом. Она действительно прекрасно разбирается в том, чем занимается. К тому же каждый раз, когда я прихожу сюда, чувствую себя очень расслабленно — это настоящая терапия. Я чувствую себя лучше и выгляжу лучше. Считаю, что важно заботиться о себе как изнутри, так и снаружи", – отметил актер.

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Барри Кеоган сделал подтяжку лица Фото: Instagram Барри Кеоган сделал подтяжку лица Фото: Instagram

Интересно, что Барри регулярно проходит подобные процедуры, чтобы его кожа выглядела лучше. Это связано с тем, что Кеогана раньше часто критиковали в сети из-за его внешности.

По словам актёра, слова хейтеров настолько задевали его, что он даже не хотел появляться на публике.

"В сети очень много ненависти. Меня постоянно оскорбляют из-за моей внешности, и это уже перешло определённую черту. Понимаете, с таким сталкивается каждый. Но из-за этого я начал замыкаться в себе. Мне больше не хочется посещать различные мероприятия или даже выходить из дома. Я говорю это абсолютно искренне и откровенно. Это уже становится проблемой", – рассказывал Барри.

Как сейчас выглядит Барри Кеоган Фото: Instagram Как сейчас выглядит Барри Кеоган Фото: Instagram

Кратко о Барре Кеогане

Актёрскую карьеру Барри начал в 2011 году. Тогда он снялся в фильме "Между каналами". Также артист снялся в таких фильмах, как "Город-сказка", "Любовь/Ненависть", "71", "Млекопитающее" и "Наши грехи".

Наибольшую известность Кеоган приобрел после роли советского солдата Павла в сериале HBO "Чернобыль".

Барри Кеоган в сериале "Чернобыль" Фото: Кадр из фильма

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Певица Сабрина Карпентер и актёр Барри Кеоган расстались. Сейчас знаменитости хотят полностью сосредоточиться на своих карьерах.

Кстати, у артиста есть сын Брандо от бывшей девушки Элисон Сандро, который родился в 2022 году. Рождение малыша актер вспоминает как лучшее время в своей жизни.

Кроме того, стало известно, что Барри Кеоган присоединился к звездной команде фильма "Острые фуражки".