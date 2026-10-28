Цькували через зовнішність: зірка серіалу "Чорнобиль" зробив підтяжку обличчя (фото)
Ірландський актор, зірка серіалу "Чорнобиль" Баррі Кеоган зізнався, що зробив підтяжку шкіри на обличчі. На такий радикальний крок артист наважився через постійну критику щодо своєї зовнішності.
34-річний Кеоган зробив процедуру Xerf. Це не хірургічне втручання чи ін’єкції, а косметична маніпуляції із радіочастотними технологіями. Про це стало відомо на сторінці в Instagram експертки з догляду за обличчям Нілам Холмс (nilamholmes).
Баррі Кеоган зробив підтяжку обличчя
Так, косметична процедура стимулює вироблення колагену та ущільнює шкіру. Вартість таких змін становить близько 3 500 доларів. Кеоган заявив, що дуже задоволений підтяжкою і зараз почувається впевнено й має кращий вигляд.
"Я багато чув про Xerf, і Нілам дуже захоплена своєю справою. Вона справді чудово знається на тому, що робить. До того ж щоразу, коли я приходжу сюди, почуваюся дуже розслаблено, це справжня терапія. Я краще почуваюся і маю кращий вигляд. Вважаю, що важливо дбати про себе як зсередини, так і зовні", – зазначив актор.
Цікаво, що Баррі регулярно робить подібні процедури, аби його шкіра мала кращий вигляд. Це пов’язано з тим, що Кеогана раніше часто хейтили у мережі через зовнішність.
За словами актора, слова хейтерів настільки чіпляли його, що він навіть не хотів виходити на публіку.
"У мережі дуже багато ненависті. Мене постійно ображають через мою зовнішність, і це вже перейшло певну межу. Розумієте, з таким стикається кожен. Але через це я почав замикатися в собі. Мені більше не хочеться відвідувати різні заходи чи навіть виходити з дому. Я кажу це абсолютно щиро й відверто. Це вже стає проблемою", – розповідав Баррі.
Коротко про Баррі Кеогана
Акторську кар’єру Баррі розпочав у 2011 році. Тоді він зіграв у стрічці "Між каналами". Також артист знявся у таких картинках, як "Місто-казка", "Любов/Ненависть", "71", "Ссавець" та "Провини наші".
Найбільшу славу Кеоган отримав після ролі радянського солдата Павла в серіалі від HBO "Чорнобиль".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Співачка Сабріна Карпентер та актор Баррі Кеоган розійшлися. Знаменитості наразі хочуть повністю зосередитися на своїх карʼєрах.
- До речі, в артиста є син Брандо від колишньої дівчини Елісон Сандро, який народився 2022 року. Народження малюка актор згадує як найкращий час у своєму житті.
Крім того, стало відомо, що Баррі Кеоган приєднався до зоряного складу фільму "Гострі картузи".