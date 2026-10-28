Леся Никитюк показала, как ее подросший сын играет с шторами (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась забавными проделками своего годовалого сына Оскара.

В Instagram звезда фильма "Песики" опубликовала видео, на котором малыш прячется за шторами. А известная мама пытается его "найти".

Леся Никитюк показала сына

Ведущая только что вернулась из Карпат, а её сын решил сразу же устроить маме интерактивное мероприятие.

"А где мальчик? А где этот Осик? Вы не видели Оскара? Такой маленький, белокурый. А я его нашла!" — сказала Леся.

В настоящее время они живут у родителей знаменитости в Хмельницком из-за сложившейся в Киеве ситуации с безопасностью.

Оскар прячется за шторами Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк родила

В июне 2025 года ведущая впервые и неожиданно для многих стала мамой. Это стало сюрпризом для поклонников Леси, ведь до последнего она искусно скрывала беременность. Ребёнка назвали Оскаром, но лицо малыша до сих пор скрывают от внимания публики.

Видео дня

Отцом первенца Леси стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук. Звезда начала намекать на их отношения осенью 2024 года. В начале 2025 года военный сделал предложение любимой. Ходят слухи, что они уже поженились, но официально пара это не подтверждала.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Жених Леси Никитюк поделился редкими снимками с их годовалым сыном Оскаром.

Телеведущая эмоционально отреагировала на материал нашего издания, посвященный звездным парам с заметной разницей в возрасте.

Звезда комедии "Песики" поделилась подробностями о том, как ей удалось сохранить беременность в тайне вплоть до самого рождения сына.