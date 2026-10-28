Леся Нікітюк показала, як її підрослий син грається зі шторами (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася кумедними витівками свого однорічного сина Оскара.

В Instagram зірка фільму "Песики" показала відео, на якому малюк ховається за шторами. А відома мама намагається його "знайти".

Леся Нікітюк показала сина

Ведуча тільки приїхала з Карпат, а її син вирішив влаштувати мамі зразу ж інтерактив.

"А де хлопчик? А де це Осик? Ви не бачили Оскара? Такий маленький, біленький. А я знайшла!" — сказала Леся.

Наразі вони живуть у батьків знаменитості у Хмельницькому через безпекову ситуацію в Києві.

Оскар ховається за шторами Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила

У червні 2025 року ведуча вперше та несподівано для багатьох стала мамою. Це стало сюрпризом для фанатів Лесі, адже до останнього вона майстерно приховувала вагітність. Дитину назвали Оскаром, але обличчя малюка досі ховають від уваги публіки.

Видео дня

Батьком первістка Лесі став морський піхотинець Дмитро Бабчук. Зірка почала натякати на їхні стосунки восени 2024 року. На початку 2025 року воїн освідчився коханій. Ходять чутки, що вони вже одружилися, але офіційно пара це не підтверджувала.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Наречений Лесі Нікітюк поділився рідкісними кадрами з їхнім однорічним сином Оскаром.

Телеведуча емоційно відреагувала на матеріал нашого видання, присвячений зірковим парам із помітною різницею у віці.

Зірка комедії "Песики" поділилася подробицями про те, як їй вдалося зберегти вагітність у таємниці аж до самого народження сина.