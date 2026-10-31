Куда поехать вместо самых популярных городов Европы: три неочевидных направления (фото)

Бесконечные очереди, завышенные цены и толпы туристов в популярных мегаполисах всё чаще портят впечатление от отдыха в Европе. Однако это не повод отказываться от путешествий — существует как минимум несколько менее известных, но невероятно живописных городов, сохранивших свой исторический шарм и уют.

Издание Фокус со ссылкой на Travel Off Path рассказывает, куда поехать вместо шумных популярных туристических мест.

Вместо Дубровника — Касерес (Испания)

Статус: Известный город, популярность которого стремительно растёт.

Рост туристического потока: +12 % по сравнению с предыдущим годом (январь–август 2026 года).

Количество гостей в отелях в 2026 году: 206 586 (по состоянию на август).

Исторический город Касерес, расположенный в испанской провинции Эстремадура (на западе страны), является прекрасной альтернативой Дубровнику на материковой части Европы. Если миллионы путешественников ежегодно отправляются в Хорватию, чтобы посетить места съемок сериала "Игра престолов", то Касерес предлагает исследовать другой уголок "Королевской Гавани" — ведь этот город также служил декорацией для фэнтезийной столицы Вестероса.

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Помимо своего "кинематографического" наследия, город является признанным культурным центром. Он находится под защитой ЮНЕСКО благодаря прекрасно сохранившемуся средневековому архитектурному ансамблю. Здесь в гармоничном сочетании сосуществуют руины древнеримских сооружений, мавританские оборонительные башни, готические церкви и дворцы эпохи Возрождения.

Что стоит посмотреть:

Пласа-Майор (Plaza Mayor): Главная площадь города, над которой возвышается 25-метровая башня Торре-де-Бухако (Torre de Bujaco), построенная в исламский период. В местных аркадах расположены уютные кафе и тапас-бары с доступными ценами.

Пласа-де-Сан-Хорхе (Plaza de San Jorge): Живописная площадь со старинными каменными зданиями и церковью в стиле барокко. Всего в двух минутах ходьбы отсюда находится площадь Пласа-де-Санта-Мария (Plaza de Santa María), где возвышается средневековый собор XIII века.

Паласио-де-лос-Гольфинес-де-Абахо (Palacio de los Golfines de Abajo): архитектурная жемчужина в самом сердце Старого города, сочетающая готический стиль и платереско с башней эпохи Возрождения.

Вместо Парижа — Труа (Франция)

Статус: Популярно среди самих французов, но практически неизвестно иностранным туристам.

Динамика туристического потока: Снижение на 2,9% летом 2026 года по сравнению с 2025 годом.

Количество гостей в отелях в 2026 году: Общие данные по городу отсутствуют.

Труа — один из самых живописных средневековых городов Франции, расположенный в восточной части страны. Когда-то этот город был столицей графства Шампань — именно того края, где зародилось знаменитое игристое вино. Город славится самой большой во Франции концентрацией красочных фахверковых домов.

Труа во Франции Фото: Википедия

Основные достопримечательности:

Рюэль-де-Ша (Ruelle des Chats — "Кошачий переулок"): одна из самых узких средневековых улочек города. Её наклоненные деревянные фасады и мягкий свет витрин создают впечатление, будто вы попали на Аллею Диагон из вселенной "Гарри Поттера".

Собор святых Петра и Павла: готический собор XIII века, известный своими уникальными витражами. Труа считается одним из ведущих центров витражного искусства в Европе.

Планировка города: если посмотреть с высоты, исторический центр Труа по форме напоминает пробку от бутылки шампанского.

Ситуация с безопасностью во Франции: несмотря на протесты и беспорядки в некоторых крупных французских городах (Париже, Лионе, Марселе), в Труа обстановка остается спокойной, а его средневековый центр находится вдали от эпицентров протестной активности.

Вместо Мюнхена — Герлиц (Германия)

Статус: пока остается незамеченным большинством иностранных туристов, однако постепенно набирает популярность.

Рост туристического потока: +4,3% по сравнению с предыдущим годом (январь–июнь 2026 года).

Количество гостей в отелях в 2026 году: 66 952 (по состоянию на июнь).

Город Герлиц, расположенный на крайнем востоке Германии, на границе с Польшей, чудом хорошо сохранился во время Второй мировой войны. В отличие от Дрездена, Лейпцига или Мюнхена, где исторические центры пришлось восстанавливать практически с нуля, Герлиц может похвастаться примерно 4000 архитектурных памятников — от готики и ренессанса до модерна (сецессии).

Основные достопримечательности:

Церковь Святого Петра (Peterskirche): готический храм XV века, возвышающийся над рекой. Его самая известная особенность — барочный "Солнечный орган", способный воспроизводить голоса птиц и звуки животных.

Шёнхоф (Schönhof): одно из старейших зданий эпохи Возрождения в Германии, расположенное в 10 минутах ходьбы от собора. В бывшей резиденции состоятельного купца сейчас располагается Силезский музей, посвящённый истории и культуре региона.

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