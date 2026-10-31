Куди поїхати замість найпопулярніших міст Європи: три неочевидні напрямки (фото)

Незкінченні черги, завищені ціни та натовпи туристів у популярних мегаполісах дедалі частіше псують враження від відпочинку в Європі. Проте це не привід відмовлятися від подорожей — існує щонайменше кілька менш відомих, але неймовірно мальовничих міст, які зберегли свій історичний шарм і затишок.

Фокус з посиланням на Travel Off Path розповідає, куди поїхати замість шумних популярних туристичних місць.

Замість Дубровника — Касерес (Іспанія)

Статус: Відоме місто, популярність якого стрімко зростає.

Зростання туристичного потоку: +12% порівняно з попереднім роком (січень–серпень 2026 року).

Кількість гостей у готелях у 2026 році: 206 586 (станом на серпень).

Історичне місто Касерес, розташоване в іспанській провінції Естремадура (на заході країни), є чудовою альтернативою Дубровнику на материковій частині Європи. Якщо мільйони мандрівників щороку їдуть до Хорватії, щоб відвідати місця зйомок серіалу "Гра престолів", то Касерес пропонує дослідити інший куточок "Королівської Гавані" — адже це місто також слугувало декорацією для фентезійної столиці Вестеросу.

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Окрім своєї "кінематографічної" спадщини, місто є визнаним культурним осередком. Воно перебуває під захистом ЮНЕСКО завдяки чудово збереженому середньовічному архітектурному ансамблю. Тут у гармонійному поєднанні співіснують руїни давньоримських споруд, мавританські оборонні вежі, готичні церкви та палаци епохи Відродження.

Що варто побачити:

Пласа-Майор (Plaza Mayor): Головна площа міста, над якою височіє 25-метрова вежа Торре-де-Бухако (Torre de Bujaco), що датується ісламським періодом. У тамтешніх аркадах розташовані затишні кафе та тапас-бари з доступними цінами.

Пласа-де-Сан-Хорхе (Plaza de San Jorge): Мальовнича площа зі старовинними кам’яними будівлями та церквою в стилі бароко. Лише за дві хвилини ходьби звідси розташована площа Пласа-де-Санта-Марія (Plaza de Santa María), де стоїть середньовічний співкафедральний собор XIII століття.

Паласіо-де-лос-Гольфінес-де-Абахо (Palacio de los Golfines de Abajo): Архітектурна перлина в самому серці Старого міста, що поєднує готичний стиль і платереско з вежею епохи Відродження.

Замість Парижа — Труа (Франція)

Статус: Популярне серед самих французів, але майже невідоме іноземним туристам.

Динаміка туристичного потоку: Зниження на 2,9% влітку 2026 року порівняно з 2025 роком.

Кількість гостей у готелях у 2026 році: Загальні дані по місту відсутні.

Труа — одне з наймальовничіших середньовічних міст Франції, розташоване у східній частині країни. Колись це місто було столицею графства Шампань — саме того краю, де зародилося знамените ігристе вино. Місто славиться найбільшою у Франції концентрацією барвистих фахверкових будинків.

Труа у Франції Фото: Вікіпедія

Основні пам’ятки:

Рюель-де-Ша (Ruelle des Chats — "Котячий провулок"): одна з найвужчих середньовічних вуличок міста. Її похилені дерев’яні фасади та м’яке світло вітрин створюють враження, ніби ви потрапили до Алеї Діаґон із всесвіту "Гаррі Поттера".

Собор святих Петра і Павла: готичний собор XIII століття, відомий своїми унікальними вітражами. Труа вважається одним із провідних центрів мистецтва вітража в Європі.

Планування міста: якщо поглянути з висоти, історичний центр Труа нагадує за формою корок від пляшки шампанського.

Безпекова ситуація у Франції: попри протести й заворушення в деяких великих французьких містах (Парижі, Ліоні, Марселі), у Труа ситуація залишається спокійною, а його середньовічний центр розташований далеко від епіцентрів протестної активності.

Замість Мюнхена — Герліц (Німеччина)

Статус: залишається поза увагою більшості іноземних туристів, проте поступово набуває популярності.

Зростання туристичного потоку: +4,3% порівняно з попереднім роком (січень–червень 2026 року).

Кількість гостей у готелях у 2026 році: 66 952 (станом на червень).

Місто Герліц, розташоване на крайньому сході Німеччини, на кордоні з Польщею, дивом добре збереглося під час Другої світової війни. На відміну від Дрездена, Лейпцига чи Мюнхена, де історичні центри довелося відбудовувати майже з нуля, Герліц може похвалитися приблизно 4000 архітектурних пам’яток — від готики та ренесансу до модерну (сецесії).

Основні пам’ятки:

Церква святого Петра (Peterskirche): готичний храм XV століття, що височіє над річкою. Його найвідоміша особливість — бароковий "Сонячний орган", здатний відтворювати голоси птахів і звуки тварин.

Шонхоф (Schönhof): одна з найстаріших будівель епохи Відродження в Німеччині, розташована за 10 хвилин ходьби від собору. У колишній резиденції заможного купця нині розміщується Сілезький музей, присвячений історії та культурі регіону.

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