Козловский оконфузился на концерте: как отреагировала публика (видео)
Украинский певец Виталий Козловский забыл слова песни прямо во время выступления, а публика его активно поддержала.
В Instagram музыкант опубликовал видео, на котором исполняет песню "Мала" и в какой-то момент забывает куплет.
Козловский забыл слова песни
Певец не стал притворяться, что помнит слова, а честно признался, что забыл, и иронично спел "та-ра-ра-ра". Публика "взорвалась" аплодисментами.
В комментариях люди ещё больше поддержали Виталия. Кто-то писал, что они всё равно пришли посмотреть на него, а не слушать, а кто-то подчеркнул, что теперь никто не обвинит артиста в использовании фонограммы:
- "Виталий! Люди пришли смотреть, а не слушать. Всё нормально".
- "Я тоже забываю слова на сцене".
- "Это когда за 35. Что-то хотел, но забыл, что именно".
- "Мы все немного Виталики".
- "Очень мило, кстати".
- "Когда оперативная память закончилась, а концерт ещё нет. Лучший".
- "Засмотрелся на танцовщицу".
- "Никто не скажет, что это фанера".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Виталий Козловский поделился личной трогательной историей, которая произошла, когда он читал книгу своему двухлетнему сыну Оскару.
- Певец опубликовал видео о своём восстановлении в Карпатах. Но получил не ту реакцию, на которую рассчитывал.
Кроме того, Козловский рассказал о деталях своего райдера. Перед концертами он также выполняет особый ритуал, связанный со своим сыном.