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Козловский оконфузился на концерте: как отреагировала публика (видео)

Виталий Козловский забыл слова песни
Виталий Козловский | Фото: Instagram

Украинский певец Виталий Козловский забыл слова песни прямо во время выступления, а публика его активно поддержала.

В Instagram музыкант опубликовал видео, на котором исполняет песню "Мала" и в какой-то момент забывает куплет.

Козловский забыл слова песни

Певец не стал притворяться, что помнит слова, а честно признался, что забыл, и иронично спел "та-ра-ра-ра". Публика "взорвалась" аплодисментами.

В комментариях люди ещё больше поддержали Виталия. Кто-то писал, что они всё равно пришли посмотреть на него, а не слушать, а кто-то подчеркнул, что теперь никто не обвинит артиста в использовании фонограммы:

  • "Виталий! Люди пришли смотреть, а не слушать. Всё нормально".
  • "Я тоже забываю слова на сцене".
  • "Это когда за 35. Что-то хотел, но забыл, что именно".
  • "Мы все немного Виталики".
Видео дня
Козловский забыл слова песни
  • "Очень мило, кстати".
  • "Когда оперативная память закончилась, а концерт ещё нет. Лучший".
  • "Засмотрелся на танцовщицу".
  • "Никто не скажет, что это фанера".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Козловский рассказал о деталях своего райдера. Перед концертами он также выполняет особый ритуал, связанный со своим сыном.