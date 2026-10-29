Козловский оконфузился на концерте: как отреагировала публика (видео)

Украинский певец Виталий Козловский забыл слова песни прямо во время выступления, а публика его активно поддержала.

В Instagram музыкант опубликовал видео, на котором исполняет песню "Мала" и в какой-то момент забывает куплет.

Козловский забыл слова песни

Певец не стал притворяться, что помнит слова, а честно признался, что забыл, и иронично спел "та-ра-ра-ра". Публика "взорвалась" аплодисментами.

В комментариях люди ещё больше поддержали Виталия. Кто-то писал, что они всё равно пришли посмотреть на него, а не слушать, а кто-то подчеркнул, что теперь никто не обвинит артиста в использовании фонограммы:

"Виталий! Люди пришли смотреть, а не слушать. Всё нормально".

"Я тоже забываю слова на сцене".

"Это когда за 35. Что-то хотел, но забыл, что именно".

"Мы все немного Виталики".

Видео дня

Козловский забыл слова песни

"Очень мило, кстати".

"Когда оперативная память закончилась, а концерт ещё нет. Лучший".

"Засмотрелся на танцовщицу".

"Никто не скажет, что это фанера".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Виталий Козловский поделился личной трогательной историей, которая произошла, когда он читал книгу своему двухлетнему сыну Оскару.

Певец опубликовал видео о своём восстановлении в Карпатах. Но получил не ту реакцию, на которую рассчитывал.

Кроме того, Козловский рассказал о деталях своего райдера. Перед концертами он также выполняет особый ритуал, связанный со своим сыном.