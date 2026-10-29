Стиль життя
Козловський оконфузився на концерті: як відреагувала публіка (відео)
Український співак Віталій Козловський забув слова пісні прямо під час виступу, а публіка його активно підтримала.
В Instagram музикант показав відео, на якому виконує пісню "Мала" і в один момент забуває куплет.
Козловський забув слова пісні
Співак не став вдавати, що памʼятає слова, а чесно зізнався, що забув, і іронічно проспівав "та-ра-ра-ра". Публічка "вибухнула" оплесками.
У коментарях люди ще більше підтримали Віталія. Хтось писав, що вони прийшли все-одно дивитися на нього, а не слухати, а хтось наголосив, що тепер ніхто не звинуватить артиста у фонограмі:
- "Віталій! Люди пришли дивитись, а не слухати. Все ок".
- "Я так само забуваю на сцені слова".
- "Це коли за 35. Щось хотів та забув, що хотів".
- "Всі ми трохи Віталіки".
- "Дуже мило, до речі".
- "Коли оперативна пам’ять закінчилася, а концерт ще ні. Кращий".
- "Задивився на танцівницю".
- "Ніхто не скаже, шо фанера".
Видео дня
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Віталій Козловський поділився особистою щемливою історією, яка трапилася, коли він читав книжку своєму дворічному синові Оскару.
- Співак опублікував відео про своє відновлення в Карпатах. Але отримав не ту реакцію, на яку чекав.
Окрім цього, Козловський поділився подробицями свого райдера. Перед концертами він також виконує особливий ритуал щодо свого сина.