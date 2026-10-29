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Козловський оконфузився на концерті: як відреагувала публіка (відео)

Віталій Козловський забув слова пісні
Віталій Козловський | Фото: Instagram

Український співак Віталій Козловський забув слова пісні прямо під час виступу, а публіка його активно підтримала.

В Instagram музикант показав відео, на якому виконує пісню "Мала" і в один момент забуває куплет.

Козловський забув слова пісні

Співак не став вдавати, що памʼятає слова, а чесно зізнався, що забув, і іронічно проспівав "та-ра-ра-ра". Публічка "вибухнула" оплесками.

У коментарях люди ще більше підтримали Віталія. Хтось писав, що вони прийшли все-одно дивитися на нього, а не слухати, а хтось наголосив, що тепер ніхто не звинуватить артиста у фонограмі:

  • "Віталій! Люди пришли дивитись, а не слухати. Все ок".
  • "Я так само забуваю на сцені слова".
  • "Це коли за 35. Щось хотів та забув, що хотів".
  • "Всі ми трохи Віталіки".
Козловський забув слова пісні
  • "Дуже мило, до речі".
  • "Коли оперативна пам’ять закінчилася, а концерт ще ні. Кращий".
  • "Задивився на танцівницю".
  • "Ніхто не скаже, шо фанера".
Видео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Окрім цього, Козловський поділився подробицями свого райдера. Перед концертами він також виконує особливий ритуал щодо свого сина.