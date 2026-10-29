Козловський оконфузився на концерті: як відреагувала публіка (відео)

Український співак Віталій Козловський забув слова пісні прямо під час виступу, а публіка його активно підтримала.

В Instagram музикант показав відео, на якому виконує пісню "Мала" і в один момент забуває куплет.

Козловський забув слова пісні

Співак не став вдавати, що памʼятає слова, а чесно зізнався, що забув, і іронічно проспівав "та-ра-ра-ра". Публічка "вибухнула" оплесками.

У коментарях люди ще більше підтримали Віталія. Хтось писав, що вони прийшли все-одно дивитися на нього, а не слухати, а хтось наголосив, що тепер ніхто не звинуватить артиста у фонограмі:

"Віталій! Люди пришли дивитись, а не слухати. Все ок".

"Я так само забуваю на сцені слова".

"Це коли за 35. Щось хотів та забув, що хотів".

"Всі ми трохи Віталіки".

Козловський забув слова пісні

"Дуже мило, до речі".

"Коли оперативна пам’ять закінчилася, а концерт ще ні. Кращий".

"Задивився на танцівницю".

"Ніхто не скаже, шо фанера".

Видео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Віталій Козловський поділився особистою щемливою історією, яка трапилася, коли він читав книжку своєму дворічному синові Оскару.

Співак опублікував відео про своє відновлення в Карпатах. Але отримав не ту реакцію, на яку чекав.

Окрім цього, Козловський поділився подробицями свого райдера. Перед концертами він також виконує особливий ритуал щодо свого сина.