Смерть бывшей невесты Кличко Хайден Панеттьери официально признана несчастным случаем

Полиция Гринвилла (штат Южная Каролина) официально закрыла расследование смерти бывшей невесты украинского боксёра Владимира Кличко, американской актрисы Хайден Панеттьери, которая скончалась в возрасте 36 лет.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта и правоохранительных органов, причиной смерти стала случайная смертельная передозировка наркотическими веществами и лекарственными препаратами, пишет Unilad.

Смерть Хайден Панеттьери

Звезду сериалов "Герои" и "Нэшвилл" обнаружили без сознания в частном доме в Гринвилле 16 августа. Медики, прибывшие на место происшествия, пытались оказать помощь после остановки сердца, однако спасти жизнь актрисы не удалось. Вскрытие подтвердило отсутствие каких-либо признаков насильственной смерти или физических травм.

В прошлом месяце офис коронера округа Гринвилл обнародовал результаты токсикологической экспертизы. В них указано, что смерть наступила в результате токсического воздействия опасной комбинации веществ, среди которых — нелегальный фентанил, "Ксанакс", миорелаксант метокарбамол и антипсихотический препарат кветиапин.

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Актриса Хайден Панеттьери Фото: Instagram

В связи с обнаружением фентанила — мощного синтетического опиоида, вызвавшего масштабный кризис передозировок в Соединенных Штатах, — к делу подключилось Управление по борьбе с наркотиками (DEA). Целью федерального расследования было выявление цепочки поставок этих веществ. Хотя местная полиция закрыла свою часть дела, остается неясным, продолжается ли до сих пор федеральное расследование в отношении источника происхождения наркотиков.

В полицейском отчете указано, что в день трагедии в доме находился бывший парень актрисы, Брайан Хикерсон, вместе со своим братом Заком. Ранее Хикерсон отбывал тюремный срок за домашнее насилие в отношении Панеттьери.

Бывшая невеста Кличко: что известно о её жизни

Хейден Панеттьери обрела всемирную известность в юном возрасте благодаря роли Клэр Беннет в научно-фантастическом сериале "Герои", а впоследствии закрепила свой успех, сыграв кантри-певицу Джульетту Барнс в драматическом сериале "Нэшвилл".

В последние годы актриса откровенно рассказывала в интервью о своей длительной борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью, а также о тяжелой послеродовой депрессии. Трагическая смерть актрисы вызвала волну скорби среди её коллег, друзей и миллионов поклонников по всему миру. В словах памяти и заявлениях общественных организаций отмечается не только её выдающийся актёрский талант, но и смелость, с которой она открыто говорила о проблемах психического здоровья и зависимости.

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