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Смерть колишньої нареченої Кличка Гайден Панеттьєрі офіційно визнали нещасним випадком

чому померла колишня наречена володимира кличка
Смерть Гайден Панеттьєрі визнали нещасним випадком | Фото: Imago images

Поліція Грінвілла (штат Південна Кароліна) офіційно закрила розслідування смерті колишньої нареченої українського боксера Володимира Кличка, американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка пішла з життя у віці 36 років.

Згідно з висновками судово-медичного експерта та правоохоронних органів, причиною смерті стало випадкове смертельне передозування наркотичними речовинами та лікарськими препаратами, пише Unilad.

Смерть Гайден Панеттьєрі

Зірку серіалів "Герої" та "Нешвілл" знайшли непритомною в приватному будинку в Грінвіллі 16 серпня. Медики, які прибули на місце події, намагалися надати допомогу після зупинки серця, проте врятувати життя акторки не вдалося. Розтин підтвердив відсутність будь-яких ознак насильницької смерті чи фізичних травм.

Минулого місяця офіс коронера округу Грінвілл оприлюднив результати токсикологічної експертизи. У них зазначено, що смерть настала внаслідок токсичної дії небезпечної комбінації речовин, серед яких — нелегальний фентаніл, "Ксанакс", міорелаксант метокарбамол та антипсихотичний препарат кветіапін.

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смерть Гайден Панеттьєрі була нещасним випадком
Акторка Гайден Панеттьєрі
Фото: Instagram

Через наявність фентанілу — потужного синтетичного опіоїду, що спричинив масштабну кризу передозувань у Сполучених Штатах, — до справи долучилося Управління боротьби з наркотиками (DEA). Федеральне розслідування мало на меті виявити ланцюг постачання цих речовин. Хоча місцева поліція закрила свою частину справи, залишається незрозумілим, чи триває досі федеральне розслідування щодо джерела походження наркотиків.

У поліцейському звіті зазначено, що в день трагедії в будинку перебував колишній хлопець акторки, Браян Гікерсон, разом зі своїм братом Заком. Раніше Гікерсон відбував тюремне ув’язнення за домашнє насильство стосовно Панеттьєрі.

Колишня наречена Кличка: що відомо про її життя

Гайден Панеттьєрі здобула всесвітню популярність у юному віці завдяки ролі Клер Беннет у науково-фантастичному серіалі "Герої", а згодом закріпила свій успіх, зігравши кантрі-співачку Джульєтту Барнс у драматичному серіалі "Нешвілл".

Останніми роками акторка відверто розповідала в інтерв’ю про свою тривалу боротьбу із залежністю від наркотиків та алкоголю, а також про важку післяпологову депресію. Трагічна смерть акторки викликала хвилю скорботи серед її колег, друзів і мільйонів шанувальників у всьому світі. У словах вшанування та заявах громадських організацій відзначається не лише її визначний акторський талант, а й сміливість, із якою вона відкрито говорила про проблеми психічного здоров’я та залежності.

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