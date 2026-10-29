Смерть колишньої нареченої Кличка Гайден Панеттьєрі офіційно визнали нещасним випадком

Поліція Грінвілла (штат Південна Кароліна) офіційно закрила розслідування смерті колишньої нареченої українського боксера Володимира Кличка, американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка пішла з життя у віці 36 років.

Згідно з висновками судово-медичного експерта та правоохоронних органів, причиною смерті стало випадкове смертельне передозування наркотичними речовинами та лікарськими препаратами, пише Unilad.

Смерть Гайден Панеттьєрі

Зірку серіалів "Герої" та "Нешвілл" знайшли непритомною в приватному будинку в Грінвіллі 16 серпня. Медики, які прибули на місце події, намагалися надати допомогу після зупинки серця, проте врятувати життя акторки не вдалося. Розтин підтвердив відсутність будь-яких ознак насильницької смерті чи фізичних травм.

Минулого місяця офіс коронера округу Грінвілл оприлюднив результати токсикологічної експертизи. У них зазначено, що смерть настала внаслідок токсичної дії небезпечної комбінації речовин, серед яких — нелегальний фентаніл, "Ксанакс", міорелаксант метокарбамол та антипсихотичний препарат кветіапін.

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Акторка Гайден Панеттьєрі Фото: Instagram

Через наявність фентанілу — потужного синтетичного опіоїду, що спричинив масштабну кризу передозувань у Сполучених Штатах, — до справи долучилося Управління боротьби з наркотиками (DEA). Федеральне розслідування мало на меті виявити ланцюг постачання цих речовин. Хоча місцева поліція закрила свою частину справи, залишається незрозумілим, чи триває досі федеральне розслідування щодо джерела походження наркотиків.

У поліцейському звіті зазначено, що в день трагедії в будинку перебував колишній хлопець акторки, Браян Гікерсон, разом зі своїм братом Заком. Раніше Гікерсон відбував тюремне ув’язнення за домашнє насильство стосовно Панеттьєрі.

Колишня наречена Кличка: що відомо про її життя

Гайден Панеттьєрі здобула всесвітню популярність у юному віці завдяки ролі Клер Беннет у науково-фантастичному серіалі "Герої", а згодом закріпила свій успіх, зігравши кантрі-співачку Джульєтту Барнс у драматичному серіалі "Нешвілл".

Останніми роками акторка відверто розповідала в інтерв’ю про свою тривалу боротьбу із залежністю від наркотиків та алкоголю, а також про важку післяпологову депресію. Трагічна смерть акторки викликала хвилю скорботи серед її колег, друзів і мільйонів шанувальників у всьому світі. У словах вшанування та заявах громадських організацій відзначається не лише її визначний акторський талант, а й сміливість, із якою вона відкрито говорила про проблеми психічного здоров’я та залежності.

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