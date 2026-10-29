Роману Виктюку — 90: что известно о режиссере, который жил в России, но болел за Украину

28 октября известному режиссёру Роману Виктюку должно было исполниться 90 лет. Однако он не дожил до этого возраста и скончался на 85-м году жизни. У знаменитости было много проектов в Украине, хотя он жил в России.

Коллеги Виктюка называли его эпатажным человеком с позитивной энергией. В 90-й день рождения Романа вспомнил украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка). Он поделился архивным фото со своим кумиром. Подробнее о режиссёре — расскажет Фокус.

Данилко вспомнил Виктюка

Певец поделился с подписчиками в сети архивным фото, на котором он позирует вместе с Романом Виктюком.

"Роману Виктюку 90 лет. Помним…" — так кратко подписал снимок Данилко.

Роман Виктюк и Андрей Данилко Фото: Instagram

Карьера Виктюка — что известно

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Однако он учился в Институте театрального искусства в Москве. После окончания вуза он вернулся на родину, где работал актёром и режиссёром в местном Театре юного зрителя.

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Впоследствии Виктюк создал театральную студию при Львовском дворце пионеров. Его первой режиссёрской работой стал спектакль по пьесе Шмелёва "Всё это не так просто".

С 1968 по 1969 год Роман был главным режиссёром Калининского театра юного зрителя. А с 1970 по 1974 год — главным режиссёром Русского драматического театра Литвы. С 1977 по 1979 год — главный режиссёр Студенческого театра МГУ.

В 1988 году Виктюку принес огромную славу спектакль "Служанки" по пьесе Жене.

Роман Виктюк в юности Фото: Facebook Как выглядел Роман Виктюк Фото: Facebook

Театр Виктюка

В 1991 году был создан театр Романа Виктюка. Свое открытие он отметил постановкой спектакля "М. Батерфляй", которая вызвала немалые споры среди зрителей.

Интересно, что режиссёр также известен своими работами за рубежом — в США, Италии, Финляндии и Швеции. К тому же Виктюк часто ставил спектакли специально для своих любимых знаменитых актёров.

Кстати, у Романа много наград. В 1991 году он получил премию Maratea Центра европейской драматургии, а в США его включили в список 50 человек мира, оказавших влияние на вторую половину XX века.

Режиссер Роман Виктюк Фото: Скрин видео

Виктюк называл себя украинским режиссером

Роман положительно отзывался о "Оранжевой революции" и называл её "духовной вспышкой". Виктюк всегда подчеркивал, что он — украинский режиссёр.

"Когда я раньше бывал в Нью-Йорке и говорил, что я — украинский режиссёр, это никого не впечатляло. Русский режиссёр и всё. После "Оранжевой революции" я вышел к американцам и с гордостью сказал: "Я — украинский режиссёр", — и зал встал", — заявил знаменитость.

Кроме того, в 2014 году в одном из интервью Виктюк прокомментировал ситуацию на Донбассе. Тогда он призвал местных жителей выключить телевизоры, чтобы в тишине разобраться в том, что происходит.

"Хочу сказать жителям Донбасса одно: вы живете вдали от Бога, вы Его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийств. В этой тишине, возможно, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы. Но если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое", — говорил режиссёр.

Роман Виктюк до смерти Фото: Facebook

Личная жизнь

Виктюк мало что рассказывал о своей личной жизни. Известно, что режиссёр был женат лишь один раз на сотруднице "Мосфильма". Однако имя возлюбленной Роман никогда не раскрывал и называл брак "ошибкой".

К тому же Виктюку часто приписывали романы с мужчинами, в частности с артистами собственного театра. Эти слухи он никогда не комментировал, но отрицал интимные отношения с членами труппы.

Тяжёлая болезнь и смерть

После 2004 года общественность стала говорить о том, что Виктюк сильно похудел. Он всё чаще попадал в больницу, а СМИ начали писать о его тяжёлом заболевании.

В 2015 году режиссёр перенёс микроинсульт. Его окружение заявляло, что причиной стали возраст Романа и переживания за театр.

В 2020 году Виктюк переболел коронавирусом, а после этого попал в реанимацию, где и скончался. СМИ высказывали предположение, что причиной смерти режиссёра стала анемия головного мозга.

Роман Виктюк Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский актёр Олег Загородний вспомнил о периоде сотрудничества с Романом Виктюком.

Во Львове на 87-м году жизни скончался народный артист Украины, актёр Фёдор Стригун. Долгое время он боролся с тяжёлой болезнью.

Кроме того, ушел из жизни народный артист Украины Олег Шаварский. Ему было 80 лет.