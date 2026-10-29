Роману Віктюку – 90: що відомо про режисера, який жив у Росії, але вболівав за Україну

28 жовтня відомому режисеру Роману Віктюку мало б виповнитися 90 років. Однак він не дожив до цього віку і помер на 85-році життя. Знаменитість мав багато проєктів в Україні, хоча жив у Росії.

Колеги Віктюка називали його епатажним чоловіком з позитивною енергією. У 90-й день народження Романа згадав український артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка). Він поділився архівним фото із кумиром. Детальніше про режисера – розповість Фокус.

Данилко згадав Віктюка

Співак поділився із підписниками у мережі архівним фото, на якому він позує разом із Романом Віктюком.

"Роману Віктюку 90 років. Пам’ятаємо…" — коротко підписав знімок Данилко.

Роман Віктюк та Андрій Данилко Фото: Instagram

Кар’єра Віктюка – що відомо

Роман Віктюк народився 28 жовтня 1936 року у Львові. Однак він навчався в інституті театрального мистецтва у Москві. Після закінчення вишу чоловік повернувся на Батьківщину, де працював актором і режисером у місцевому Театрі юного глядача.

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Згодом Віктюк створив театральну студію при Львівському палаці піонерів. Першою його режисерською роботою був спектакль за п'єсою Шмельова "Все це не так просто".

З 1968 по 1969 роки Роман був головним режисером Калінінського театру юного глядача. А з 1970 по 1974 роки – головним режисером Російського драматичного театру Литви. З 1977 по 1979 роки – головний режисер Студентського театру МГУ.

У 1988 році Віктюку приніс шалену славу спектакль "Служниці" за п'єсою Жене.

Роман Віктюк в юності Фото: Facebook Як виглядав Роман Віктюк Фото: Facebook

Театр Віктюка

У 1991 році було створено театр Романа Віктюка. Відкриття він відзначив постановкою спектаклю "М. Батерфляй", яка викликала неабиякі суперечки публіки.

Цікаво, що режисер також відомий своїми роботами за кордоном — у США, Італії, Фінляндії та Швеції. До того ж Віктюк часто ставив спектаклі під улюблених знаменитих акторів.

До речі, Роман має багато нагород. У 1991 році він отримав премію Maratea Центру європейської драматургії, а в США його внесли до списку 50 людей світу, які вплинули на другу половину 20-го століття.

Режисер Роман Віктюк Фото: Скрін відео

Віктюк називав себе українським режисером

Роман позитивно висловлювався про "Помаранчеву революцію" і називав її "духовним спалахом". Віктюк завжди наголошував, що він – український режисер.

"Коли я раніше бував у Нью-Йорку і казав, що я — український режисер, то це не вражало. Російський режисер і все. Після "Помаранчевої революції" я вийшов до американців і з гордістю сказав — я український режисер, зал встав", — заявляв знаменитість.

Окрім цього, у 2014 році в одному з інтерв’ю Віктюк прокоментував ситуацію на Донбасі. Тоді він закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб в тиші розібратися в тому, що відбувається.

"Хочу мешканцям Донбасу сказати одне: ви живете поза Богом, ви його не чуєте. На секунду вимкніть всі телеканали, заплющіть очі та побудьте у тиші. Без зла, без насильства, без вбивств. В цій тиші, можливо, у вашій душі щось відбудеться. Має відбутись, якщо ви українці. Але якщо ви не громадяни України, навіть ця тиша вам не допоможе, тоді залиште Україну у спокої", — казав режисер.

Роман Віктюк до смерті Фото: Facebook

Особисте життя

Віктюк мало що говорив про своє особисте життя. Відомо, що режисер був одружений лише один раз на працівниці "Мосфільму". Проте ім’я коханої Роман ніколи не розкривав і називав шлюб "помилкою".

До того ж Віктюку часто приписували романи з чоловіками, зокрема артистами власного театру. Ці чутки він ніколи не коментував, але заперечував інтимні стосунки з членами трупи.

Важка хвороба та смерть

Після 2004 року публіка заговорила про дуже схудлий вигляд Віктюка. Він все частіше почав потрапляти до лікарні, а ЗМІ почали писати про його важке захворювання.

У 2015 році режисер переніс мікроінсульт. Його оточення заявляло, що причиною став вік Роман та хвилювання за театр.

У 2020 році Віктюк перехворів коронавірусом, а після цього потрапив в реанімацію, де і помер. ЗМІ припускали, що причиною смерті режисера стала анемія головного мозку.

Роман Віктюк Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український актор Олег Загородній пригадав період співпраці з Романом Віктюком.

У Львові на 87-му році життя помер народний артист України, актор Федір Стригун. Тривалий час він боровся із важкою хворобою.

Крім того, пішов із життя народний артист України Олег Шаварський. Йому було 80 років.