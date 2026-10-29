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"Какой-то ужас": Оля Полякова нарвалась на критику из-за видео в одном бюстгальтере

Оля Полякова продемонстрировала откровенный образ
Оля Полякова | Фото: Instagram

Украинская певица Оля Полякова вновь подверглась волне критики в сети. Артистка появилась перед поклонниками в откровенном бюстгальтере, что вызвало бурные споры.

47-летняя знаменитость опубликовала в Instagram (polyakovamusic) видео, в котором появилась в провокационном образе. Ее грудь едва прикрывал черный бюстгальтер.

С помощью откровенного наряда Полякова решила привлечь внимание к своему новому хиту "My Future Ex".

Как выглядела Полякова

Певица продемонстрировала фигуру в одном бюстгальтере и джинсах. Однако вместо чашечек лифа были лишь две тонкие полоски. Свой образ Полякова дополнила сапогами со змеиным принтом.

"Здесь становится жарко! Настройтесь на нужный лад и переходите на YouTube — смотрите официальный клип "My Future Ex", — подписала видео артистка.

Откровенный образ Поляковой
Откровенный образ Поляковой
Фото: Instagram
Откровенный образ Поляковой
Откровенный образ Поляковой
Фото: Instagram
Откровенный образ Поляковой
Откровенный образ Поляковой
Фото: Instagram
Откровенный образ Поляковой
Откровенный образ Поляковой
Фото: Instagram
Откровенный образ Поляковой
Откровенный образ Поляковой
Откровенный образ Поляковой
Откровенный образ Поляковой

В комментариях под постом разгорелась настоящая дискуссия. Некоторые восхитились смелостью Поляковой и отметили, что для своего возраста она выглядит великолепно. А некоторые, напротив, раскритиковали образ певицы.

Видео дня
  • "В мире войн, катастроф и настоящих проблем людей больше всего возмущает женщина в бюстгальтере. Приоритеты, конечно, поражают! Оля, пой и будь собой!";
  • "Как в 40 можно выглядеть на 18? Невероятно";
  • "Кайф, ну шикарная! Саманта из "Секса в большом городе"";
  • "Если честно, не понимаю, как можно в таком виде выставляться напоказ… В то время, когда нашу страну превратили в мясорубку…";
  • "Ну, я многое понимаю, но это уже перебор";
  • "А следующий клип уже наверняка будет без трусов?";
  • "Какой-то ужас. Что с ней случилось?".
Реакция людей на образ Поляковой
Реакция людей на образ Поляковой
Фото: Instagram
Реакция людей на образ Поляковой
Реакция людей на образ Поляковой
Фото: Instagram
Реакция людей на образ Поляковой
Реакция людей на образ Поляковой
Фото: Instagram
Реакция людей на образ Поляковой
Реакция людей на образ Поляковой
Фото: Instagram
Реакция людей на образ Поляковой
Реакция людей на образ Поляковой
Фото: Instagram
Реакция людей на образ Поляковой
Реакция людей на образ Поляковой
Фото: Instagram
Реакция людей на образ Поляковой
Реакция людей на образ Поляковой
Реакция людей на образ Поляковой
Реакция людей на образ Поляковой
Реакция людей на образ Поляковой
Реакция людей на образ Поляковой

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Оля Полякова представила клип на англоязычный трек "My Future Ex". Из-за провокационных образов в видео артистка подверглась критике в сети.
  • Интересно, что недавно знаменитость похвасталась роскошными часами с бриллиантами. Она любит носить аксессуар от швейцарского бренда Chopard. Его стоимость составляет более двух миллионов гривен.

Кстати, Полякова впервые за долгое время рассказала об отношениях со своей младшей дочерью — 15-летней Алисой. Артистка пожаловалась на сложный переходный возраст девочки.