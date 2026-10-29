"Какой-то ужас": Оля Полякова нарвалась на критику из-за видео в одном бюстгальтере

Украинская певица Оля Полякова вновь подверглась волне критики в сети. Артистка появилась перед поклонниками в откровенном бюстгальтере, что вызвало бурные споры.

47-летняя знаменитость опубликовала в Instagram (polyakovamusic) видео, в котором появилась в провокационном образе. Ее грудь едва прикрывал черный бюстгальтер.

С помощью откровенного наряда Полякова решила привлечь внимание к своему новому хиту "My Future Ex".

Как выглядела Полякова

Певица продемонстрировала фигуру в одном бюстгальтере и джинсах. Однако вместо чашечек лифа были лишь две тонкие полоски. Свой образ Полякова дополнила сапогами со змеиным принтом.

"Здесь становится жарко! Настройтесь на нужный лад и переходите на YouTube — смотрите официальный клип "My Future Ex", — подписала видео артистка.

Откровенный образ Поляковой Фото: Instagram Откровенный образ Поляковой Фото: Instagram Откровенный образ Поляковой Фото: Instagram Откровенный образ Поляковой Фото: Instagram

В комментариях под постом разгорелась настоящая дискуссия. Некоторые восхитились смелостью Поляковой и отметили, что для своего возраста она выглядит великолепно. А некоторые, напротив, раскритиковали образ певицы.

Видео дня

"В мире войн, катастроф и настоящих проблем людей больше всего возмущает женщина в бюстгальтере. Приоритеты, конечно, поражают! Оля, пой и будь собой!";

"Как в 40 можно выглядеть на 18? Невероятно";

"Кайф, ну шикарная! Саманта из "Секса в большом городе"";

"Если честно, не понимаю, как можно в таком виде выставляться напоказ… В то время, когда нашу страну превратили в мясорубку…";

"Ну, я многое понимаю, но это уже перебор";

"А следующий клип уже наверняка будет без трусов?";

"Какой-то ужас. Что с ней случилось?".

Реакция людей на образ Поляковой Фото: Instagram Реакция людей на образ Поляковой Фото: Instagram Реакция людей на образ Поляковой Фото: Instagram Реакция людей на образ Поляковой Фото: Instagram Реакция людей на образ Поляковой Фото: Instagram Реакция людей на образ Поляковой Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оля Полякова представила клип на англоязычный трек "My Future Ex". Из-за провокационных образов в видео артистка подверглась критике в сети.

Интересно, что недавно знаменитость похвасталась роскошными часами с бриллиантами. Она любит носить аксессуар от швейцарского бренда Chopard. Его стоимость составляет более двух миллионов гривен.

Кстати, Полякова впервые за долгое время рассказала об отношениях со своей младшей дочерью — 15-летней Алисой. Артистка пожаловалась на сложный переходный возраст девочки.