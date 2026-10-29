"Какой-то ужас": Оля Полякова нарвалась на критику из-за видео в одном бюстгальтере
Украинская певица Оля Полякова вновь подверглась волне критики в сети. Артистка появилась перед поклонниками в откровенном бюстгальтере, что вызвало бурные споры.
47-летняя знаменитость опубликовала в Instagram (polyakovamusic) видео, в котором появилась в провокационном образе. Ее грудь едва прикрывал черный бюстгальтер.
С помощью откровенного наряда Полякова решила привлечь внимание к своему новому хиту "My Future Ex".
Как выглядела Полякова
Певица продемонстрировала фигуру в одном бюстгальтере и джинсах. Однако вместо чашечек лифа были лишь две тонкие полоски. Свой образ Полякова дополнила сапогами со змеиным принтом.
"Здесь становится жарко! Настройтесь на нужный лад и переходите на YouTube — смотрите официальный клип "My Future Ex", — подписала видео артистка.
В комментариях под постом разгорелась настоящая дискуссия. Некоторые восхитились смелостью Поляковой и отметили, что для своего возраста она выглядит великолепно. А некоторые, напротив, раскритиковали образ певицы.
- "В мире войн, катастроф и настоящих проблем людей больше всего возмущает женщина в бюстгальтере. Приоритеты, конечно, поражают! Оля, пой и будь собой!";
- "Как в 40 можно выглядеть на 18? Невероятно";
- "Кайф, ну шикарная! Саманта из "Секса в большом городе"";
- "Если честно, не понимаю, как можно в таком виде выставляться напоказ… В то время, когда нашу страну превратили в мясорубку…";
- "Ну, я многое понимаю, но это уже перебор";
- "А следующий клип уже наверняка будет без трусов?";
- "Какой-то ужас. Что с ней случилось?".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Оля Полякова представила клип на англоязычный трек "My Future Ex". Из-за провокационных образов в видео артистка подверглась критике в сети.
- Интересно, что недавно знаменитость похвасталась роскошными часами с бриллиантами. Она любит носить аксессуар от швейцарского бренда Chopard. Его стоимость составляет более двух миллионов гривен.
Кстати, Полякова впервые за долгое время рассказала об отношениях со своей младшей дочерью — 15-летней Алисой. Артистка пожаловалась на сложный переходный возраст девочки.