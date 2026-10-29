"Якийсь жах": Оля Полякова нарвалась на критику через відео в одному бюстгальтері
Українська співачка Оля Полякова знову натрапила на хвилю критики в мережі. Артистка з’явилась перед шанувальниками у відвертому бюстгальтері і через це викликала бурхливі суперечки.
47-річна знаменитість оприлюднила в Instagram (polyakovamusic) ролик, в якому показалась у провокаційному образі. Її груди ледь прикривав чорний бюстгальтер.
Відвертим вбранням Полякова вирішила привернути увагу до свого нового хіта My Future Ex.
Як виглядала Полякова
Співачка продемонструвала фігуру в одному бюстгальтері та джинсах. Однак замість чашок ліфу були лише дві тонкі смужки. Свій образ Полякова доповнила чоботами зі зміїним принтом.
"Тут стає гаряче! Налаштовуйтесь на потрібний лад і переходьте на YouTube — дивіться офіційний кліп My Future Ex", — підписала відео артистка.
У коментарях під дописом розгорілась справжня дискусія. Дехто захопився сміливістю Полякової і заявив, що для своїх років вона має розкішний вигляд. А дехто — навпаки розкритикував образ співачки.
- "У світі війн, катастроф та справжніх проблем людей найбільше обурює жінка у бюстгальтері. Пріоритети, звісно, вражають! Олю, співай і будь собою!";
- "Як у 40 можна виглядати на 18? Неймовірна";
- "Кайф, ну шикарна! Саманта із "Сексу у великому місті"";
- "Якщо чесно, не розумію, як можна в такому вигляді напоказ… У той час, коли з нашої країни зробили м'ясорубку…";
- "Ну я багато чого розумію, але то вже перебір";
- "А наступний кліп вже напевно буде без трусів?";
- "Якийсь жах. Що з нею сталося?".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Оля Полякова презентувала кліп на англомовний трек My Future Ex. Через провокативні образи у відео артистка нарвалась на критику у мережі.
- Цікаво, що нещодавно знаменитість похизувалась розкішним годинником з діамантами. Вона полюбляє носити аксесуар від швейцарського бренду Chopard. Його вартість становить понад два мільйона гривень.
До речі, Полякова вперше за довгий час розповіла про стосунки зі своєю молодшою донькою – 15-річною Алісою. Артистка поскаржилась на складний перехідний вік дівчинки.