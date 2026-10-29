"Якийсь жах": Оля Полякова нарвалась на критику через відео в одному бюстгальтері

Українська співачка Оля Полякова знову натрапила на хвилю критики в мережі. Артистка з’явилась перед шанувальниками у відвертому бюстгальтері і через це викликала бурхливі суперечки.

47-річна знаменитість оприлюднила в Instagram (polyakovamusic) ролик, в якому показалась у провокаційному образі. Її груди ледь прикривав чорний бюстгальтер.

Відвертим вбранням Полякова вирішила привернути увагу до свого нового хіта My Future Ex.

Як виглядала Полякова

Співачка продемонструвала фігуру в одному бюстгальтері та джинсах. Однак замість чашок ліфу були лише дві тонкі смужки. Свій образ Полякова доповнила чоботами зі зміїним принтом.

"Тут стає гаряче! Налаштовуйтесь на потрібний лад і переходьте на YouTube — дивіться офіційний кліп My Future Ex", — підписала відео артистка.

Відвертий образ Полякової Фото: Instagram Відвертий образ Полякової Фото: Instagram Відвертий образ Полякової Фото: Instagram Відвертий образ Полякової Фото: Instagram

У коментарях під дописом розгорілась справжня дискусія. Дехто захопився сміливістю Полякової і заявив, що для своїх років вона має розкішний вигляд. А дехто — навпаки розкритикував образ співачки.

Видео дня

"У світі війн, катастроф та справжніх проблем людей найбільше обурює жінка у бюстгальтері. Пріоритети, звісно, ​​вражають! Олю, співай і будь собою!";

"Як у 40 можна виглядати на 18? Неймовірна";

"Кайф, ну шикарна! Саманта із "Сексу у великому місті"";

"Якщо чесно, не розумію, як можна в такому вигляді напоказ… У той час, коли з нашої країни зробили м'ясорубку…";

"Ну я багато чого розумію, але то вже перебір";

"А наступний кліп вже напевно буде без трусів?";

"Якийсь жах. Що з нею сталося?".

Реакція людей на образ Полякової Фото: Instagram Реакція людей на образ Полякової Фото: Instagram Реакція людей на образ Полякової Фото: Instagram Реакція людей на образ Полякової Фото: Instagram Реакція людей на образ Полякової Фото: Instagram Реакція людей на образ Полякової Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оля Полякова презентувала кліп на англомовний трек My Future Ex. Через провокативні образи у відео артистка нарвалась на критику у мережі.

Цікаво, що нещодавно знаменитість похизувалась розкішним годинником з діамантами. Вона полюбляє носити аксесуар від швейцарського бренду Chopard. Його вартість становить понад два мільйона гривень.

До речі, Полякова вперше за довгий час розповіла про стосунки зі своєю молодшою донькою – 15-річною Алісою. Артистка поскаржилась на складний перехідний вік дівчинки.