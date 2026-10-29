"Беременна в 47": Соломия Витвицкая заговорила о втором ребенке

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая месяц назад родила первенца, рассказала о материнстве и призналась, хочет ли она в будущем второго ребенка. По её словам, сейчас она очень счастлива от того, что стала мамой.

Пользователи сети поинтересовались у 46-летней Витвицкой, планирует ли она пополнение в семье. Своим ответом она поделилась на странице в Instagram-stories (solomiyavitvitska).

Хочет ли Витвицкая ещё детей

По словам телезвезды, после рождения сына Устима она очень изменилась. Сейчас Соломия привыкает к новому статусу и ритму жизни, поэтому пока не готова ответить на вопрос о втором ребенке.

"Сама и представить не могла, что это будет настолько волшебно и настолько изменит меня и мои приоритеты. А вы уже готовы к рубрике "Беременная в 47"? Если честно, то пока привыкаю к новому статусу и ритму жизни. И не готова ответить на вопрос о втором ребенке", — сказала Витвицкая.

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Телеведущая отметила, что сейчас всё своё время она уделяет Устиму и обходится без помощи нянь. Мальчик растёт, развивается и хорошо ест.

Соломия Витвицкая рассказала о втором ребенке Фото: Instagram

Витвицкая стала мамой в 46 лет

Телеведущая состоит в браке с Алексеем Ситайлом с 2024 года. В 2025 году пара сыграла свадьбу в Закарпатье.

Для 46-летней Соломии беременность Устимом стала первой. Мальчик родился 26 сентября в 14:45. При рождении малыш весил 4020 граммов, а его рост составлял 58 сантиметров.

Витвицкая выбрала для сына такое необычное имя, потому что его предложил Алексей. Пара хотела именно украинское имя.

Витвицкая с мужем после родов Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Витвицкая рассказала о первой ночи с сыном дома. По её словам, из-за постоянных обстрелов и взрывов в Киеве было очень шумно.

Также Соломия впервые прогулялась с малышом и мужем Алексеем. На фото ведущая позировала с детской коляской.

Кстати, телезвезду вместе с сыном из роддома забрал возлюбленный. Также это радостное событие семья отпраздновала в кругу друзей и близких.