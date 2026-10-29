"Вагітна у 47": Соломія Вітвіцька заговорила про другу дитину

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка місяць тому народила первістка, заговорила про материнство та зізналась, чи хоче в майбутньому другу дитину. За її словами, наразі вона дуже щаслива від того, що стала мамою.

Користувачі мережі поцікавились у 46-річної Вітвіцької, чи планує вона поповнення в родині. Відповіддю вона поділилась на сторінці в Instagram-stories (solomiyavitvitska).

Чи хоче Вітвіцька ще дітей

За словами телезірки, після народження сина Устима вона дуже змінилась. Наразі Соломія звикає до нового статусу та графіка життя, тому поки не готова відповісти на питання про другу дитину.

"Сама не уявляла, що це буде настільки магічно і настільки змінить мене і мої пріоритети. А ви уже готові до рубрики "Вагітна в 47"? Якщо чесно, то наразі звикаю до нового статусу та графіка життя. І не готова відповісти на питання про другу дитину", — сказала Вітвіцька.

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Телеведуча зазначила, що зараз увесь свій час вона приділяє Устиму і справляється без допомоги нянь. Хлопчик росте, розвивається і гарно їсть.

Соломія Вітвіцька заговорила про другу дитину Фото: Instagram

Вітвіцька стала мамою у 46 років

Телеведуча разом із чоловіком Олексієм Ситайлом з 2024 року. У 2025-му пара зіграла весілля на Закарпатті.

Для 46-річної Соломії вагітність Устимом стала першою. Хлопчик народився 26 вересня о 14:45. Малюк важив 4020 грамів та був зростом 58 сантиметрів під час народження.

Вітвіцька обрала для сина таке незвичне ім’я, бо його запропонував Олексій. Пара хотіла саме українське ім’я.

Вітвіцька з чоловіком після пологів Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вітвіцька розповіла про першу ніч з сином вдома. За її словами, через постійні атаки та вибухи у Києві було дуже гучно.

Також Соломія вперше прогулялась з малюком та чоловіком Олексієм. На фото ведуча позувала з дитячим візочком.

До речі, телезірку разом із сином забрав з пологового коханий. Також радісну подію з родиною розділили друзі та близькі.