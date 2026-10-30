Украинка рассказала, как в Италии ей платят 100 евро за час разговора (фото)

Переселенка Оксана Ващенко вместе с детьми после начала полномасштабного вторжения переехала в Италию. Женщина активно ведет социальные сети, рассказывая обо всём, что с ней происходит на чужбине.

Недавно Оксана поделилась в TikTok (@ksenia_vashchenko) интересной историей о том, как итальянец предложил ей 100 евро за час разговора. Украинка не скрывает, что с ней такое произошло впервые. В чём суть этого предложения – узнайте в публикации Фокуса.

По словам украинки, ей написал незнакомец и рассказал, что давно следит за ней в интернете и хотел бы просто поговорить.

"Я ему сказала: „Извините, почему я должна с вами разговаривать?“. Хотя я редко отвечаю людям. А он говорит: „Давайте так, пусть это будет как услуга „Друг на час“. Я хочу именно с вами поговорить, готов за это платить 100 евро в час. Если это продлится два часа, заплачу 200 евро", – рассказывает Ващенко.

Женщина активно ведет социальные сети Фото: Личный архив Оксаны Ващенко

Она отметила, что обычно помогает людям бесплатно, например, когда ей пишут другие женщины-беженки и просят совета по поводу проблем в общении с итальянцами.

"Я чем-то помогаю. Стараюсь не давать советов, потому что люди должны сами решать свои проблемы, но если где-то могу помочь, то с радостью помогу. Но таких услуг, как "Друг на час", я ещё никогда не оказывала", – признаётся женщина.

Оксана отметила, что обычно помогает людям бесплатно Фото: Личный архив Оксаны Ващенко

Сначала Ващенко хотела отказать незнакомцу, а потом подумала: "Почему бы и нет?".

"С одной стороны, это действительно очень легкие деньги. Может, человеку не с кем поговорить? Ты просто разговариваешь с человеком и зарабатываешь деньги. С другой стороны, человек может оказаться очень токсичным. Сейчас, может, кто-то напишет: "Конечно, соглашайся!". Но человек может быть настолько токсичным даже в разговоре… Я решила согласиться, мне интересен этот опыт. Потом расскажу, если хотите", – резюмирует украинка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оксана Ващенко поделилась с Фокусом впечатлениями о жизни в Италии. В эту страну она приехала из Киева уже 6 марта 2022 года, сразу после начала полномасштабной войны. Будучи матерью-одиночкой троих детей, женщина очень переживала за их безопасность. Более двадцати лет Оксана работала в сфере организации мероприятий, а потому имела всё, чтобы жить комфортно и счастливо.

Фотограф Алена Медведская, мать троих детей, после начала полномасштабного вторжения уехала с семьёй в Швейцарию, однако впоследствии приняла решение вернуться в Украину. По её словам, жизнь на чужбине имеет немало недостатков.

Кроме того, участница популярного в Украине шоу "Супермама" рассказала и показала, в каких условиях оказались украинские беженцы. Перед камерой женщина не сдерживала эмоций и искренне поделилась пережитым.