Українка розповіла, як в Італії їй платять 100 євро за годину розмови (фото)

Переселенка Оксана Ващенко разом з дітьми після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Італії. Жінка активно веде соцмережі, розповідаючи про все, що з нею відбувається на чужині.

Нещодавно Оксана поділилася у TikTok (@ksenia_vashchenko) цікавою історією про те, як італієць запропонував їй 100 євро за годину розмови. Українка не приховує, що з нею таке трапилося вперше. У чому суть цієї пропозиції, – дізнавайтеся у публікації Фокусу.

За словами українки, їй написав незнайомець і розповів, що давно за нею слідкує в інтернеті й хотів би просто поговорити.

"Я йому сказала: "Вибачте, чому я маю з вами говорити?". Хоча я рідко відповідаю людям. А він каже: "Давайте так, хай це буде, наче послуга "Друг на годину". Я хочу саме з вами поговорити, готовий за це платити 100 євро за годину. Якщо це триватиме дві години, заплачу 200 євро", – розповідає Ващенко.

Жінка активно веде соцмережі Фото: Особистий архів Оксани Ващенко

Вона зазначила, що зазвичай допомагає людям безплатно, наприклад, коли пишуть інші жінки-біженки й просять поради щодо проблем у спілкуванні з італійцями.

"Я в чомусь допомагаю. Намагаюся поради не давати, бо люди повинні самі вирішувати свої проблеми, але якщо десь можу допомогти, то з радістю допоможу. Але отаких послуг "Друг на годину" я ще ніколи не надавала", – зізнається жінка.

Оксана зазначила, що зазвичай допомагає людям безплатно Фото: Особистий архів Оксани Ващенко

Спочатку Ващенко хотіла відмовити незнайомцю, а потім подумала: "Чому б ні?".

"З одного боку, це дійсно дуже легкі гроші. Може, людині немає з ким поговорити? Ти просто говориш з людиною і заробляєш гроші. З іншого боку, людина може бути дуже токсичною. Зараз, може, хтось напише: "Звісно, погоджуйся!". Але людина може бути настільки токсичною навіть у розмові… Я вирішала погодитися, мені цікавий цей досвід. Потім розкажу, якщо хочете", – резюмує українка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оксана Ващенко поділилася з Фокусом враженнями від життя в Італії. До країни вона приїхала з Києва вже 6 березня 2022 року, одразу після початку повномасштабної війни. Будучи матір'ю-одиначкою трьох дітей, жінка дуже переживала за їхню безпеку. Понад двадцять років Оксана працювала в сфері організації заходів, а тому мала все, щоб жити комфортно й щасливо.

Фотографка Альона Медведська, мати трьох дітей, після початку повномасштабного вторгнення виїхала з родиною до Швейцарії, проте згодом ухвалила рішення повернутися в Україну. За її словами, життя на чужині має чимало недоліків.

Також учасниця популярного в Україні шоу "Супермама" розповіла й показала, в яких умовах опинилися українські біженці. Перед камерою жінка не стримувала емоцій і щиро поділилася пережитим.