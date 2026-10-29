Звезда "Лиги смеха" Люленов хочет получить украинский паспорт: что известно

Украинский певец и юморист молдавского происхождения Иван Люленов уже около полугода занимается оформлением документов.

Артист, строящий карьеру в Украине, активно занимается оформлением украинских документов и рассказал, почему этот процесс затянулся.

Люленов оформляет украинский паспорт

В Threads Иван отреагировал на мемы о себе после Радиодиктанта национального единства. Украинцы шутили, что артист похож на Григория Сковороду, и говорили, что даже после написания диктанта украинский паспорт ему так и не выдали.

"Когда радиодиктант написал без ошибок, а украинский паспорт всё равно не выдали", — писали пользователи сети.

В ответ Люленов пошутил о трудностях с оформлением документов и отметил, что даже его сходство с украинским философом не помогло ускорить процесс.

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Люленова сравнили со Сковородой Фото: Коллаж: Фокус

По словам Ивана, он занимается этим делом уже полгода и смотрит на ситуацию с оптимизмом.

"Даже сходство со Сковородой в миграционном вопросе ничего не решает. Но я это сделаю! Следующий диктант буду писать с украинскими документами", — написал артист.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский певец и комик молдавского происхождения Иван Люленов оказался в центре скандала на фоне презентации новой песни "Икона".

Звезда "Лиги смеха" заполонил сеть Threads мемами со своим лицом. Украинцев рассмешил внешний вид артиста во время написания Радиодиктанта-2026.

Вокруг нового сезона "Лиги смеха" разгорелся скандал из-за высказываний Оли Поляковой в адрес юмориста Люленова.