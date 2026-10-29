Зірка "Ліги сміху" Люленов хоче отримати український паспорт: що відомо
Український співак та гуморист молдовського походження Іван Люленов близько пів року займається оформленням документів.
Артист, який будує кар’єру в Україні, активно рухається в напрямку отримання українських документів і зізнався, чому процес затягнувся.
Люленов робить український паспорт
У Threads Іван відреагував на меми про себе після Радіодиктанту національної єдності. Українці жартували, що артист схожий на Григорія Сковороду, і казали, що навіть після написання диктанту український паспорт йому так і не видали.
"Коли Радіодиктант написав без помилок, а український паспорт все одно не видали", — писали користувачі мережі.
У відповідь Люленов пожартував про труднощі з оформленням документів і зазначив, що навіть його схожість з українським філософом не допомогла прискорити процес.
За словами Івана, цією справою він займається вже пів року і має оптимістичне бачення.
"Навіть схожість зі Сковородою в міграційній нічого не вирішує. Але зроблю! Наступний диктант писатиму з українськими документами", — написав артист.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Український співак і комік молдовського походження Іван Люленов на фоні презентації нової пісні "Ікона" потрапив у скандал.
- Зірка "Ліги сміху" заполонив мережу Threads мемами зі своїм обличчям. Українців насмішив зовнішній вигляд артиста під час написання Радіодиктанту-2026.
Навколо нового сезону "Ліги сміху" розгорівся скандал через висловлювання Олі Полякової на адресу гумориста Люленова.