Зірка "Ліги сміху" Люленов хоче отримати український паспорт: що відомо

Український співак та гуморист молдовського походження Іван Люленов близько пів року займається оформленням документів.

Артист, який будує кар’єру в Україні, активно рухається в напрямку отримання українських документів і зізнався, чому процес затягнувся.

Люленов робить український паспорт

У Threads Іван відреагував на меми про себе після Радіодиктанту національної єдності. Українці жартували, що артист схожий на Григорія Сковороду, і казали, що навіть після написання диктанту український паспорт йому так і не видали.

"Коли Радіодиктант написав без помилок, а український паспорт все одно не видали", — писали користувачі мережі.

У відповідь Люленов пожартував про труднощі з оформленням документів і зазначив, що навіть його схожість з українським філософом не допомогла прискорити процес.

Видео дня

Люленова порівняли зі Сковородою Фото: Колаж: Фокус

За словами Івана, цією справою він займається вже пів року і має оптимістичне бачення.

"Навіть схожість зі Сковородою в міграційній нічого не вирішує. Але зроблю! Наступний диктант писатиму з українськими документами", — написав артист.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український співак і комік молдовського походження Іван Люленов на фоні презентації нової пісні "Ікона" потрапив у скандал.

Зірка "Ліги сміху" заполонив мережу Threads мемами зі своїм обличчям. Українців насмішив зовнішній вигляд артиста під час написання Радіодиктанту-2026.

Навколо нового сезону "Ліги сміху" розгорівся скандал через висловлювання Олі Полякової на адресу гумориста Люленова.