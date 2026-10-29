Вдова основателя Playboy Хью Хефнера призналась, как он "насиловал" ее в браке

Кристал Хефнер, вдова основателя Playboy Хью Хефнера, рассказала откровенные и шокирующие подробности отношений с покойным мужем. Она обвинила его в сексуальном насилии и описала моменты, которые считает унизительными.

Кристал призналась, что долгое время соглашалась на всё, чего от неё требовал Гефнер, в том числе в интимной жизни. Этими откровениями женщина поделилась в подкасте "Lisa Guerrero Unleashed".

Вдова Хефнера обвинила его в изнасиловании

Кристал вспомнила случай с сестрами-близнецами Кристиной и Кариссой Шеннон, которые жили в особняке Playboy. По её словам, Хефнер пытался заставить девушек вступить в сексуальный контакт друг с другом.

"Это инцест. Это отвратительно", — сказала жена Хью.

Кроме того, Кристал рассказала о сексуальных практиках, к которым Гефнер склонял женщин. Она упомянула секс-игрушки, которые, по её словам, выглядели грязно. Кроме того, женщина заявила, что мужчина грубо обращался с ней, и из-за этого она испытывала физическую боль.

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Ведущая подкаста Лиза Герреро спросила Кристал, считает ли она, что мужчина её насиловал. В ответ та пояснила, что долгое время соглашалась на всё, чего от неё требовал Гефнер, в том числе в интимной жизни.

"Я действительно делала всё, что он хотел. Если это касалось секса, я просто делала то, что он хотел", — призналась она.

Женщина подчеркнула, что после интимной близости Гефнер засыпал, а ей приходилось оставаться наедине с физической болью и тяжелыми переживаниями. Услышав такие признания, Герреро назвала это изнасилованием, и Кристал согласилась с этим.

Хью Хефнер и Кристал Фото: Instagram

Отношения Хефнера и Кристал

Кристал вышла замуж за Хефнера в 2012 году и оставалась с ним до самой его смерти. Интересно, что это не первое публичное признание женщины о тяжелом опыте брака. Ранее она рассказывала о жизни в особняке Playboy как о месте контроля и давления. По её словам, мужчина постоянно вмешивался в повседневную жизнь, в частности пытался контролировать её вес и одежду.

Отметим, что Хью Хефнер скончался в сентябре 2017 года в возрасте 91 года.

Хью Хефнер из Кристал Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кристал Хефнер завела роман с морским биологом Джеймсом Уордом. По её словам, последние семь лет она потратила на то, чтобы оправиться от отношений, которые были "эмоционально оскорбительными".

Сын Хефнера придумал конкурента Playboy и OnlyFans. Он запустил собственную платформу контента для взрослых, которая обещает авторам гораздо более высокую долю дохода, чем конкурирующие сервисы.

Кроме того, в США выставили на продажу склеп, расположенный по соседству с Мэрилин Монро и Хью Хефнером, за 2 млн долларов.