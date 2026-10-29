Вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера зізналась, як він "ґвалтував" її у шлюбі

Крістал Гефнер, вдова засновника Playboy Г’ю Гефнера, розповіла відверті та шокуючі деталі стосунків із покійним чоловіком. Вона звинуватила його у сексуальному насильстві і описала моменти, які вважає приниженням.

Крістал зізналась, що тривалий час погоджувалась на все, чого від неї вимагав Гефнер, зокрема в інтимному житті. Такими одкровеннями жінка поділилась у подкасті Lisa Guerrero Unleashed.

Вдова Гефнера звинуватила його у ґвалтуванні

Крістал пригадала момент із сестрами-близнючками Крістіною та Каріссою Шеннон, які жили в особняку Playboy. За її словами, Гефнер намагався змусити дівчат вступити в сексуальний контакт одна з одною.

"Це інцест. Це огидно", – сказала дружина Г’ю.

Також Крістал розповіла про сексуальні практики, до яких Гефнер схиляв жінок. Вона згадала секс-іграшки, які, за її словами, мали брудний вигляд. До того ж жінка заявила, що чоловік грубо поводився з нею і через це вона зазнавала фізичного болю.

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Ведуча подкасту Ліза Герреро запитала Крістал, чи вважає вона, що чоловік її ґвалтував. У відповідь та пояснила, що тривалий час погоджувалась на все, чого від неї вимагав Гефнер, зокрема в інтимному житті.

"Я справді робила все, чого він хотів. Якщо це включало секс, я просто робила те, чого він хотів", – зізналась вона.

Жінка наголосила, що після інтиму Гефнер засинав, а їй доводилося залишатися наодинці з фізичним болем та важкими переживаннями. Почувши такі зізнання, Герреро назвала це зґвалтуванням, і Крістал погодилася з цим.

Г'ю Гефнер та Крістал Фото: Instagram

Стосунки Гефнера та Крістал

Крістал вийшла заміж за Гефнера у 2012 році та була з ним до його смерті. Цікаво, що це не перше публічне зізнання жінки про тяжкий досвід шлюбу. Раніше вона розповідала про життя в особняку Playboy як простір контролю та тиску. За її словами, чоловік постійно втручався в повсякденне життя, зокрема намагався контролювати її вагу та одяг.

Зауважимо, що Г'ю Гефнер помер у вересні 2017 року у віці 91 року.

Г'ю Гефнер з Крістал Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крістал Гефнер закрутила роман із морським біологом Джеймсом Вордом. За її словами, останні сім років вона витратила на те, щоб оговтатися від стосунків, які були "емоційно образливими".

Син Гефнера придумав конкурента Playboy і OnlyFans. Він запустив власну платформу контенту для дорослих, яка обіцяє творцям набагато вищу частку доходу, ніж конкуруючі сервіси.

Крім того, у США виставили на продаж склеп по сусідству з Мерилін Монро і Г'ю Гефнером за $ 2 млн.