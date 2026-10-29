Вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера зізналась, як він "ґвалтував" її у шлюбі
Крістал Гефнер, вдова засновника Playboy Г’ю Гефнера, розповіла відверті та шокуючі деталі стосунків із покійним чоловіком. Вона звинуватила його у сексуальному насильстві і описала моменти, які вважає приниженням.
Крістал зізналась, що тривалий час погоджувалась на все, чого від неї вимагав Гефнер, зокрема в інтимному житті. Такими одкровеннями жінка поділилась у подкасті Lisa Guerrero Unleashed.
Вдова Гефнера звинуватила його у ґвалтуванні
Крістал пригадала момент із сестрами-близнючками Крістіною та Каріссою Шеннон, які жили в особняку Playboy. За її словами, Гефнер намагався змусити дівчат вступити в сексуальний контакт одна з одною.
"Це інцест. Це огидно", – сказала дружина Г’ю.
Також Крістал розповіла про сексуальні практики, до яких Гефнер схиляв жінок. Вона згадала секс-іграшки, які, за її словами, мали брудний вигляд. До того ж жінка заявила, що чоловік грубо поводився з нею і через це вона зазнавала фізичного болю.
Ведуча подкасту Ліза Герреро запитала Крістал, чи вважає вона, що чоловік її ґвалтував. У відповідь та пояснила, що тривалий час погоджувалась на все, чого від неї вимагав Гефнер, зокрема в інтимному житті.
"Я справді робила все, чого він хотів. Якщо це включало секс, я просто робила те, чого він хотів", – зізналась вона.
Жінка наголосила, що після інтиму Гефнер засинав, а їй доводилося залишатися наодинці з фізичним болем та важкими переживаннями. Почувши такі зізнання, Герреро назвала це зґвалтуванням, і Крістал погодилася з цим.
Стосунки Гефнера та Крістал
Крістал вийшла заміж за Гефнера у 2012 році та була з ним до його смерті. Цікаво, що це не перше публічне зізнання жінки про тяжкий досвід шлюбу. Раніше вона розповідала про життя в особняку Playboy як простір контролю та тиску. За її словами, чоловік постійно втручався в повсякденне життя, зокрема намагався контролювати її вагу та одяг.
Зауважимо, що Г'ю Гефнер помер у вересні 2017 року у віці 91 року.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Крістал Гефнер закрутила роман із морським біологом Джеймсом Вордом. За її словами, останні сім років вона витратила на те, щоб оговтатися від стосунків, які були "емоційно образливими".
- Син Гефнера придумав конкурента Playboy і OnlyFans. Він запустив власну платформу контенту для дорослих, яка обіцяє творцям набагато вищу частку доходу, ніж конкуруючі сервіси.
Крім того, у США виставили на продаж склеп по сусідству з Мерилін Монро і Г'ю Гефнером за $ 2 млн.