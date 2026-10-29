Им можно доверить детей: кинолог с 30-летним стажем назвал 5 лучших пород собак

Эксперт по поведению собак и автор контента Кейси Рэй назвал пять пород, которым он доверяет больше всего, когда рядом с ними находятся его собственные внуки. Имея почти 30-летний опыт работы с животными, специалист составил список самых надежных и легко поддающихся дрессировке четвероногих друзей для любой семьи. Примечательно, что в этот список не попал один из самых популярных питомцев — золотистый ретривер.

По словам эксперта, выбранные им породы подходят даже тем владельцам, у которых нет предыдущего опыта дрессировки или содержания собак. Эти животные отличаются высокой способностью к адаптации и низким уровнем реактивности (склонности к бурным реакциям), пишет Express.

Топ-5 пород для семей

Гаванский бишон (гаванез)

Компактная порода, происходящая из Кубы и обладающая гипоаллергенной шерстью. Эксперт характеризует их как замечательных компаньонов, которые практически не нуждаются в сложной дрессировке и совершенно не проявляют агрессии.

Бернский зенненхунд

Несмотря на большие размеры, эти собаки — настоящие "плюшевые мишки". Они умны, очень ласковы и преданны своей семье. Однако, учитывая габариты животных, владельцам следует позаботиться о ранней социализации и присматривать за детьми во время игр.

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Лабрадор-ретривер

Классический выбор для активных семей. Это чрезвычайно универсальные собаки: их можно брать с собой в поход, на охоту или просто отдыхать вместе с ними на диване.

Пудель (все разновидности)

Собаки с исключительно высоким интеллектом и гипоаллергенной шерстью. Они легко поддаются дрессировке, практически никогда не проявляют агрессии и одинаково хорошо справляются как с выполнением сложных команд, так и с ролью спокойных, нежных компаньонов.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Возглавляет список благодаря своему доброжелательному характеру, кротости и стремлению угодить хозяину. Кейси Рэй отмечает, что этих собак можно без опасений оставлять рядом как с младенцами, так и с активными детьми в многодетных семьях.

Эксперт подчеркивает: появление собаки в доме — это ответственность на 10–20 лет, поэтому к выбору породы следует подходить очень взвешенно. Кроме того, специалисты напоминают: каким бы кротким ни было животное, детей никогда нельзя оставлять наедине с собаками без присмотра взрослых.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

7 пород собак, известных своим долголетием и преданностью.

Исследователи обнаружили, что у золотистых ретриверов и людей есть общие гены. Интересно, что эти гены делают нас более склонными к тревожности.

Кроме того, эксперты назвали топ-5 самых умных пород собак в мире.