Можна довірити дітей: кінолог із 30-річним досвідом назвав 5 найкращих порід собак

Експерт із поведінки собак і творець контенту Кейсі Рей назвав п’ять порід, яким він найбільше довіряє, коли поруч із ними перебувають його власні онуки. Маючи майже 30-річний досвід роботи з тваринами, фахівець склав перелік найнадійніших і найлегших у навчанні чотирилапих друзів для будь-якої родини. Примітно, що до цього списку не потрапив один із найпопулярніших улюбленців — золотистий ретривер.

За словами експерта, обрані ним породи підходять навіть тим власникам, які не мають попереднього досвіду дресирування чи утримання собак. Ці тварини вирізняються високою здатністю до адаптації та низьким рівнем реактивності (схильності до бурхливих реакцій), пише Express.

Топ-5 порід для родин

Гаванський бішон (гаванез)

Компактна порода, що походить із Куби та має гіпоалергенну шерсть. Експерт характеризує їх як чудових компаньйонів, які майже не потребують складного дресирування і зовсім не виявляють агресії.

Бернський зенненхунд

Попри великі розміри, ці собаки — справжні "плюшеві ведмедики". Вони розумні, дуже ласкаві й віддані своїй родині. Проте, з огляду на габарити тварин, власникам слід подбати про ранню соціалізацію та наглядати за дітьми під час ігор.

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Лабрадор-ретривер

Класичний вибір для активних родин. Це надзвичайно універсальні собаки: їх можна брати із собою в похід, на полювання або просто разом із ними відпочивати на дивані.

Пудель (усі різновиди)

Собаки з надзвичайно високим інтелектом і гіпоалергенною шерстю. Вони легко піддаються дресируванню, майже ніколи не виявляють агресії та однаково добре справляються як із виконанням складних команд, так і з роллю спокійних, ніжних компаньйонів.

Кавалер кінг чарльз спанієль

Очолює список завдяки своїй доброзичливій вдачі, лагідності та бажанню догодити власнику. Кейсі Рей зазначає, що цих собак можна без побоювань залишати поруч як із немовлятами, так і з активними дітьми у великих родинах.

Експерт наголошує: поява собаки в домі — це відповідальність на 10–20 років, тому до вибору породи слід підходити дуже виважено. Крім того, фахівці нагадують: якою б лагідною не була тварина, дітей ніколи не можна залишати наодинці із собаками без нагляду дорослих.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

7 порід собак, які відомі довголіттям і відданістю.

Дослідники виявили, що у золотистих ретриверів і людей є спільні гени. Цікаво, що ці гени роблять нас більш схильними до тривожності.

Крім того, експерти назвали топ 5 найрозумніших порід собак у світі.