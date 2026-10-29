Девушка Цимбалюка ответила на критику после выступления на "Голосе" (видео)

Украинская актриса и звезда сериала "Мой новый берег" Елена Светлицкая, которая неожиданно приняла участие в 14-м сезоне шоу "Голос страны", пройдя в команду Натальи Могилевской, ответила хейтерам,

Артистка опубликовала в Instagram кадры из-за кулис шоу. Её поддерживали не только Тарас Цимбалюк, но и дочери — Вера и Мария.

Светлицкая ответила на критику

"Читаю всё, что сейчас пишут о моём выступлении на "Голосе", и больше всего удивляюсь одному мнению: "кумовство, тянут своих, сколько ты заплатила…". Знаете, я именно та девушка, которая прошла сотни кастингов за свою творческую карьеру и сотни раз меня не выбирали. Было ли мне больно? Да. Теряла ли я веру в себя? Нет", — начала Елена.

Актриса добавила, что хотела бы сказать себе в прошлом, что всё будет хорошо и что её выберет на слепых прослушиваниях сама Наталья Могилевская.

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В частности, Елена не позволит хейту определять её ценность, а полезные замечания она примет во внимание.

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"Я не профессиональная певица"

"Конечно, я не профессиональная певица, и я это прекрасно знаю. Но не попытаться прикоснуться к своей мечте, прожить жизнь и потом сожалеть об этом — это так глупо! Поэтому я принимаю некоторые комментарии и буду больше работать над голосом, раз у меня есть такой шанс. Сожалею ли я о том, что вышла на сцену "Голоса"? Все те эмоции, которые я пережила, поддержка Тараса, знакомство с Тиной, Натальей… со всей командой шоу "Голос", быть частью такого проекта — честь для меня!" — отметила Светлицкая, которая долго шла к этому моменту.

Актриса говорит, что может сравнивать себя только с "Оленкой" из прошлого.

"И быть примером для своих девочек, чтобы они шли за своими мечтами, несмотря на мнение окружающих", — подытожила актриса.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский актер Тарас Цимбалюк пришел на шоу "Голос страны-14", чтобы поддержать свою возлюбленную Елену Светлицкую.

Цимбалюк познакомил Светлицкую со своими родителями: они вместе отдыхали в Буковеле.

Актер резко высказался о действиях ТЦК, назвав их "позором и бесчестьем".