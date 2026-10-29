Дівчина Цимбалюка відповіла на критику після виступу на "Голосі" (відео)

Українська акторка та зірка серіалу "Мій новий берег" Олена Світлицька, яка несподівано взяла участь у 14-му сезоні "Голосу країни", пройшовши до команди Наталії Могилевської, відповіла хейтерам,

Артистка показала в Instagram кадри з-за лаштунків шоу. Її підтримували не лише Тарас Цимбалюк, а і доньки, Віра та Марія.

Світлицька відповіла на критику

"Читаю все те, що пишуть зараз про мій виступ на Голосі і найбільше дивуюсь одній думці: "кумівство, тягнуть своїх, скільки ти заплатила…". Знаєте, я саме та дівчина, яка проходила сотні кастингів за свій творчий шлях і сотні разів обирали не мене. Чи було мені боляче? Так. Чи втрачала я віру в себе? Ні", — почала Олена.

Акторка додала, що хотіла б сказати собі в минулому, що все буде добре, а її обере на сліпих прослуховуваннях сама Наталя Могилевська.

Зокрема, Олена не дозволить хейту визначати її цінність, а корисні зауваження вона врахує.

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"Я не професійна вокалістка"

"Звісно, я не професійна вокалістка і я це прекрасно знаю. Але не спробувати доторкнутися до своєї мрії, прожити життя і шкодувати про це — так тупо! Тому деякі коментарі беру собі і буду працювати над голосом більше, раз в мене є такий шанс. Чи шкодую я про те, що вийшла на сцену "Голосу"? Всі ті емоції, які я прожила, підтримка Тараса, знайомство з Тіною, Наталею… з усією командою шоу "Голос", бути частиною такого проєкту — честь для мене!" — зазначила Світлицька, яка довго йшла до цього моменту.

Акторка каже, що може порівнювати себе лише з "Оленкою" в минулому.

"І бути прикладом для своїх дівчат, аби вони йшли за своїми мріями попри думку інших", — резюмувала акторка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український актор Тарас Цимбалюк прийшов на шоу "Голос країни-14", щоб підтримати свою кохану Олену Світлицьку.

Цимбалюк познайомив Світлицьку з батьками: вони разом відпочивали в Буковелі.

Актор різко висловився про дії ТЦК, назвавши їх "соромом і ганьбою".