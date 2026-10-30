"Дела не очень, молимся": подруга Роговенко заговорила о ее заключении в США

Украинская блогерша Стася Макеева вышла на связь и рассказала, где сейчас находится её подруга Влада Роговенко, которую недавно задержали в США. Как оказалось, она до сих пор в тюрьме, и сейчас родные молятся, чтобы её поскорее отпустили домой.

По словам Стаси, дела пока "не очень", и она не вправе раскрывать какую-либо информацию о подруге. Новыми подробностями Макеева поделилась в Instagram-stories (stasya_makeeva_).

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Где сейчас Роговенко

Блогерша отметила, что пока не имеет права рассказывать что-либо о Роговенко публично. Известно лишь одно: она до сих пор находится в тюрьме в США, и все молятся, чтобы её поскорее отпустили.

"У меня много вопросов о Владе, но я не имею права ничего рассказывать. Я не имею права ничего выносить из их дома. Могу сказать одно: пока дела обстоят не очень хорошо, просто молимся, чтобы это поскорее закончилось и чтобы Влада поскорее вышла. Пока что всё действительно не очень. Она выйдет и сама вам всё обязательно расскажет. Поверьте, там есть что рассказать", — подчеркнула Макеева.

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Арест Роговенко в США — кратко

В начале октября 2026 года стало известно, что Владу Роговенко задержала полиция во Флориде. Блогерша на публике начала ссориться со своим парнем Алексом и трижды ударила его. Из-за этого её сначала доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем — в тюрьму.

Позже Влада связалась с нами и призналась, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, и правоохранители доставили её в участок для выяснения всех обстоятельств. Впрочем, по словам блогерши, дело уже закрыли.

Впоследствии Роговенко заявила, что до сих пор находится под стражей из-за того, что ею заинтересовалась иммиграционная служба ICE, поскольку у неё уже год как истек срок действия документов. Она надеется, что скоро её отпустят домой.

Влада Роговенко в тюрьме Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Подруга Роговенко впервые прокомментировала арест. По словам Владиславы Томпсон, на неё обрушилась волна хейта из-за заключения подруги.

Бывший муж блогерши также отреагировал на её задержание. Александр заявил, что не удивлён, и люди в очередной раз показали "своё истинное лицо".

Кстати, недавно Роговенко сообщила о пополнении в семье и стала мамой в третий раз. У неё родилась дочь.